Az Élő Tánc-Archívum sorozattal Martin György (1932–1983) táncfilmezéseinek útvonalát követi a Magyar Nemzeti Táncegyüttes, a sorozat tegnap bemutatott két elő­adását Zsuráfszky Zoltán, a társulat művészeti vezetője rendezte-koreografálta. A Bonchida és Türe, valamint belső-mezőségi falvak táncait bemutató műsorral a neves néptáncgyűjtő munkássága előtt tisztelegnek, a mezőségi dalok Kallós Zoltán gyűjtéséből származnak. Az együttes ma este az arénában lép színpadra Táncrapszódia című folklórelőadásával. A legtöbb fellépőt megmozgató mai program az Aprók bálja, ahol háromszéki gyermekegyüttesek mutatkoznak be, lesz legényesverseny és jótékonysági koncert muzsikus mesterekért, fellépnek hagyományőrzők Györgyfalváról és Gyimesből, a Nagyvárad Táncegyüttes bemutatja a Van mese című zenés, verses, táncos produkcióját, több kiadvány bemutatóját is ma tartják, a folyosón kézműves- és termékvásár, fotókiállítás várja az érdeklődőket, újdonság a népi divatbemutató. Tegnaphoz hasonlóan ma is táncházzal zárul a találkozó.