Szerződést kötnek az állomási tóra

Az állomási tó 2017-ben azért száradt ki, mert túlságosan költséges volt a fenntartása. A mesterséges tógödör ugyanis nem zár jól, a vízszint pedig magasabban volt az Olt medrénél, ezért állandóan pótolni kellett az elszivárgást.

A sepsiszentgyörgyiek egykor kedvelt szórakozóhelyének – ahol nyáron csónakázni, télen korcsolyázni lehetett, a lengőhídon megközelíthető szigeten pedig cukrászda működött – újraélesztésére az önkormányzat 2018 tavaszán hirdetett ötletbörzét, amelyen Bokor Milán és Bölöni Csaba Aktív láp nevű terve nyert. Az elképzelés az volt, hogy az új víztükörnek – amely az eredetinél kisebb lenne – egy része megint a csónakázni vágyókat szolgálja, más része pedig a beleültetett vízinövényekkel természetközelibb élményt adjon az oda látogatóknak. A tó partján gondozott zöldövezet, kivilágított és padokkal felszerelt sétány, futópálya, labdázóhely és más sportlétesítmények, illetve kávézó is lesz.

Minderre idén nyújtotta be pályázatát a város, de csak a part rendezésére kapott támogatást, magát a tavat saját forrásokból kell újjáépíteni, ami nem lesz egyszerű, mert a vízzáró burkolat mellett új gépházat is kell építeni a víz felpumpálásához. A megvalósításhoz három év áll rendelkezésre, tehát legjobb esetben 2023-ban örvendhetünk ismét az állomási tónak, főként, ha addig a sziget és a rajta omladozó pavilon tulajdonosával is dűlőre jutnak – az ugyanis nem az önkormányzaté –, aki kevesellte a felajánlott árat és nem adta el.