Az államfőválasztásról rendelkező 2004/370-es törvény előírásai értelmében a szavazáshoz minden választópolgár köteles felmutatni egy, a személyazonosságot igazoló okmányt. Ez lehet személyi igazolvány (állandó vagy időszakos), diplomáciai útlevél, hivatali útlevél vagy mindkettő elektronikus változata. Az egyszerű útlevél (sem a papíralapú, sem az elektronikus), legyen szó állandóról vagy időszakosról, belföldön nem használható a szavazáson való részvételre, csak a külföldi körzeteknél.

Az elnökválasztáson azok a román állampolgárok szavazhatnak, akik legkésőbb a választások napján betöltötték 18. életévüket, és jogerős bírósági ítélet nem vonta meg tőlük ezt a jogukat.

A szavazókörzetek szerinti elosztás belföldön a lakhely alapján történik, így azoknak, akik azon a településen tartózkodnak, ahol az állandó lakhelyük is van, ott kell szavazniuk, ahová beosztották őket. Aki más településen tartózkodik, bármely szavazókörzetet felkeresheti és pótlistán szavazhat. A szavazókörzetek megtalálhatók a választási hatóság internetes oldalán.

Akik egészségi okok miatt nem tudják felkeresni a szavazóhelyiséget, mozgóurnát igényelhetnek a megyei választási irodától.

A szavazás menete az eddigi években már megszokott: a személyazonossági okmány felmutatását követően a választópolgár átveszi a szavazólapot és a bélyegzőt, majd a fülkében voksol. Ezt követően a lapot úgy hajtja össze, hogy annak kívül maradt felületén látható legyen a körzet pecsétje, majd bedobja az urnába. Amennyiben rosszul szavazott, kérhet egy új lapot, ha az első még nem került be az urnába. Az elsőt érvénytelenítik. A voksolás biztonságát országos szinten 37 ezer, Háromszéken több mint hatszáz belügyi alkalmazott biztosítja.

Az eddigi legdrágább választás

Constantin-Florin Mituleţu-Buică, a választási hatóság elnöke szerint a vasárnapi államfőválasztás az eddigi legdrágább a rendszerváltás óta. Ennek egyik oka, hogy nagyjából kétszeresére nőtt a külföldi szavazókörzetek száma. Összesen 835 helyen adhatják le szavazatukat a 18. életévüket betöltött, kint élő román állampolgárok. Az elnök szerint ugyanakkor a hazai választás megszervezése sem olcsó. A teljes kiadás 150 millió lej körüli, ebből az országban zajló szavazásra 100 millió lej jut. Mituleţu-Buică arra is felhívta a figyelmet: azon túl, hogy nagy az összeg, ez alkalommal is gondot jelent, hogy a szavazók aránytalanul oszlanak el a körzetek között, és mint korábban is, adott helyeken kevés a voksolást lebonyolító személyzet.

A jelöltek

Az elnökválasztáson 14 jelölt indult. A Központi Választási Iroda sorshúzással a következő sorrendet állapította meg: Klaus Iohannis – Nemzeti Liberális Párt, Theodor Paleologu – Népi Mozgalom Párt, Dan Barna – MRSZ–PLUS, Kelemen Hunor – RMDSZ, Viorica Dăncilă – Szociáldemokrata Párt, Cătălin Ivan – Nemzeti Méltóság Alternatívája, Ninel Peia – Román Nép Pártja, Sebastian-Constantin Popescu – Új-Románia Párt, John-Ion Banu – Román Nemzet Pártja, Mircea Diaconu – UN OM Szövetség, Bogdan Marian-Stanoevici – független, Ramona-Ioana Bruynseels – Humanista Erő Pártja, Viorel Cataramă – Liberális Jobboldal, Alexandru Cumpănaşu – füg­getlen.

Mint ismert, ha az egyik jelölt sem szerzi meg az állandó választási listán regisztrált szavazók érvényesen kifejezett szavazatainak többségét, november 24-én második fordulót szerveznek az első két helyezett között. A diaszpórának ez alkalommal is három nap áll majd rendelkezésére. Utóbbit az a jelölt nyeri, aki megkapja a legtöbb érvényesen leadott szavazatot. Az államfő hivatali ideje öt év.

Egyetlen jelöltvita

Első alkalommal került sor csütörtök este az Európa FM rádióadó szervezésében három államfőjelölt vitájára. A műsorban Dan Barna, a Mentsétek meg Romániát Szövetség (MRSZ)–Szabadság, Egység és Szolidaritás Pártja (PLUS) Szövetség, Kelemen Hunor, az RMDSZ és Teodor Paleologu, a Népi Mozgalom Párt jelöltje vett részt. A jelöltek egyebek mellett az előrehozott választások, valamint a törvénytelen erdőirtások kapcsán foglaltak állást. Dan Barna úgy vélte, hogy ha nem kerül sor előrehozott választásokra, akkor nem biztos, hogy sikerül „megszabadulni” a Szociáldemokrata Párttól, amely eséllyel térhet vissza a jövő évi választásokon. Kelemen Hunor szerint „a jelenlegi konstrukcióban” nincs esély előrehozott választásokat tartani. Teodor Paleologu úgy vélte: „az alkotmány nem engedi”, hogy idő előtt választást tartsanak. Kelemen Hunor úgy véli, tíz évre meg kell tiltani az erdőirást (kivéve a háztartási fűtésre szánt tűzifát), le kell állítani a faexportot és erdősítési programot kell indítani. Dan Barna irreálisnak minősítette a javaslatot, mert nem lehet „egy válságot egy másik válsággal megoldani”, szerinte a falopást kellene megakadályozni. Paleologu szintén nem támogatná ezt a megoldást, mert az illegális favágás szerinte egy korrupciós probléma.