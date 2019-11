A raklapokra erősített, régi edényekből, konyhai felszerelésekből és néhány zeneszerszámból (xilofon, gong, triangulum, csörgők-zörgők stb.) összeállított alkalmatosság olyan természetes tartozéka máris Sepsiszentgyörgy központi játszóterének, hogy az éppen ott tartózkodó szülők-nagyszülők is lelkesedéssel fogadták. A Com’ON Sepsiszentgyörgy harminc nyertes ötlete közül a helyi Waldorf-közösség által kezdeményezett egyik projekt célja kettős – mondta Kolcsár Linda projekt­felelős. Hiszen azáltal, hogy a falra szerelt alkalmatosságokat a szülők adományozták, a közösség is jobban összekovácsolódott, a megvalósítás által pedig a város gyermekei kaptak egy érdekes, kreatívan használható installációt. Öröm nézni, hogyan élvezik a különböző dobverőkkel vagy éppen fakanállal keltett zajt-zenét a gyermekek és velük együtt a felnőttek is – tapasztalhattuk meg az átadáskor. A kezdeményezők remélik, hogy a zenélő fal mozgatható részei nem tűnnek el, ugyanakkor azt is vállalták, hogy az esetleges rongálásokat kijavítják.

Az Erzsébet parkban, a játszótéri színpadra felszerelt zenélő fal egyébként a negyedik a sorban, hiszen a 2500 lejes támogatásból négy ilyen alkalmatosságot valósítottak meg a szülők, az előző három két óvoda és egy iskola udvarában található. A Waldorf-közösség pedig további négy projektben érdekelt, amelyek között olyan ötletek szerepelnek, mint a tanintézményekben megvalósított mezítlábas tanösvény, alacsony oldalirányú mászófal, regerét vagy a város buszmegállóiban az aszfaltra festett ugróiskola.