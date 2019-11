Mike Pompeo felidézte, hogy 1989-ben hazája hadseregének katonájaként az akkori Nyugat-Németországban szolgált, és az volt a meggyőződése, hogy egy olyan igazságtalan és elnyomó rendszer, mint a határ túloldalán működő Német Demokratikus Köztársaság (NDK), nem tarthat örökké. Azt viszont senki sem tudta, hogy mikor lesz vége a megosztottságnak, így amikor 1989 októberében új állomáshelyre vezényelték, fogalma sem volt arról, hogy néhány hét múlva ledöntik a berlini falat – mondta Mike Pompeo. Felidézte azt is, hogy Erich Honecker néhai NDK-s pártvezető 1989. január 19-én – egy nappal George Bush amerikai elnök beiktatása előtt – azt jósolta, hogy a berlini fal száz év múlva is áll majd. Azonban jóslata után csupán 294 nappal „a német bátorság” mégis ledöntötte a falat, aminek legfőbb tanulsága, hogy a tekintélyelvű rendszerek nem tartanak örökké – húzta alá Mike Pompeo. Viszont a szabadságra sincs garancia, ezt mutatja például, hogy Oroszországot „egy volt KGB-tiszt vezeti”, akinek tevékenységre révén meggyilkolnak ellenzékieket és bevonulnak szomszédos államokba. „Az autoriter rezsim új víziója megvalósításán dolgozó kínai vezetés is intő példa, és az a számos további ország is, amelyekben a vezetők nem kormányoznak, hanem uralkodnak” – fejtette ki az amerikai külügyminiszter.

Mint mondta, a berlini fal ledöntése után Amerikában tévedtek abban, hogy ezentúl mindenütt demokrácia lesz, és ki lehet vonni az amerikai katonákat Németországból. Az NDK-ra rémisztően hasonlító elnyomó, tekintélyelvű rendszerek megerősödése arra int, hogy a berlini fal ledöntésének 30. évfordulóján Németország, az Egyesült Államok és az egész Nyugat ne csak ünnepeljen, hanem vegye tudomásul: meg kell védeni az 1989-ben győzedelmeskedett értékeket, a szabadságot és a demokráciát. Tudomásul kell venni, hogy a jelenkor az értékek versengése, és ebben a küzdelemben a szabad nemzetek ellenfelei a nem szabad nemzetek – mondta a republikánus politikus. Hozzátette: ebben a küzdelemben csak összefogással lehet helytállni, Washington ezért ösztökéli NATO-partnereit, így Németországot is, hogy növeljék védelmi kiadásaikat.