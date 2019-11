A portálnak van még egy felfolyamodási lehetősége a legfelsőbb bíróságon. A szerdán kihirdetett ítéletet a Kolozsvári Állami Magyar Színház társulatának tagja aznap este hozta nyilvánosságra a Facebook-oldalán. Eszerint a fellebbviteli bíróság megállapította: Kulcsár Árpád akkori főszerkesztő két olyan írást közölt Váta Lorándról 2017-ben a Transindexen, amelyek foltot ejtettek a becsületén, súlyosan sértették a jó hírnevét és a magánéletét. Az ítélőtábla arra kötelezte a Kolozsváron szerkesztett portált, hogy törölje a színművészről szóló két írást, közölje le a sajtóperben hozott másodfokú ítélet szövegét és fizessen 1000 lejes erkölcsi kártérítést a sértettnek. Bár az ítélet másodfokon született, az indoklásától közzétett 30 napon belül felfolyamodvánnyal megóvható. „Tegnap múlt két éve, hogy Kulcsár Árpád és a Transindex megpróbálta az életemet pokollá tenni két amatőr, szeméttel teli irománnyal. A mai napon a fellebbviteli törvényszék másodfokon igazságot tett az én javamra” – kommentálta az ítéletet a Face­book-oldalán a színművész. Váta Loránd alapfokon elveszítette a sajtópert. (Maszol)

CSAK IMÁDKOZNI VONULT EL. A putnai kolostorban találták meg a csütörtök este a kolozsvári rendőrség által eltűntnek nyilvánított Ninel Peia államfőjelöltet. A kormányőrség tájékoztatása szerint az eltűnt férfi a putnai kolostorban volt elszállásolva, semmilyen bántalmazás nem érte. Peiát aznap este nyilvánították eltűntnek, miután az azt megelőző éjszaka elhagyta kolozsvári szállodáját, nem tért vissza oda és a telefonhívásokra sem válaszolt. A rendőrséget a kormányőrség értesítette csütörtök este. A biztonsági kamerákon látszik, amint Peia 1 óra 17 perckor elhagyja a szállodát. A rendőrség megjegyezte, hogy Peia kizárólag az elnökválasztási kampánnyal kapcsolatos nyilvános tevékenységek idején volt jogosult védelemre. (Agerpres)

PREFEKTUSVÍRUS? A belügyminisztérium orvosokat küld Aradra Marcel Vela újonnan hivatalba lépett belügyminiszter ígérete szerint, miután gyanús körülmények között jelentett beteget az Arad megyei kormányhivatal vezetője és egyik helyettese is. Vela ezt csütörtökön jelentette be azt követően, hogy sajtóértesülések szerint a kormányról leváltott Szociáldemokrata Párt megpróbál befolyást gyakorolni a Dăncilă-kormány által kinevezett prefektusokra, hogy jelentsenek beteget, így akadályozva egyrészt a hétvégi elnökválasztás megrendezését, másrészt azt, hogy az új kormány leválthassa őket. A hatályos törvények értelmében ugyanis a prefektusoknak alá kell írniuk minden, a választások lebonyolításához szükséges dokumentumot. Mint kiderült, a Temes megyei kormányhivatal vezetője is beteget jelentett, de ott az alprefektus a helyén maradt. Marcel Vela leszögezte: mindenképpen megtalálja a módját a választás törvényes lebonyolításának. (Krónika)