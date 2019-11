Az agrárium társadalmi szerepe és feladata Erdélyben címmel. A konferencia idei fő célkitűzései: megismertetni az agrárium társadalmi szerepét és körvonalazni ennek jelenlegi elvárásokhoz igazodó feladatát; az erdélyi agrárium helyzetállásának felvázolása; országhatárokat átívelő, valamint interdiszciplináris szakmai együttműködések elősegítése; a fiatalok tudományos érdeklődésének ösztönzése és kutatómunkába való bevonása; elméleti és gyakorlati szakértők megszólaltatása, párbeszéd kezdeményezése. Dr. Bíró Boróka Júlia elnök (az EME Sepsiszentgyörgyi Fiókszervezete) és dr. Fazakas Csaba tanszékvezető (Sapientia EMTE, MK, KMT) köszöntője után a következő előadások hangzanak el: prof. emeritus dr. Fazakas József, Chemi Ceramic Kft.: Kompozitalapú növényvédő szerek és tápanyagok; Klárik Attila, LAM Alapítvány: A jövőtervezés elviselhetetlen könnyűsége – a LAM Alapítvány évtizedei; dr. Nyárádi Imre István, drd. Biró-Janka Béla, drd. Molnár Katalin, Sapientia EMTE, MK, KMT, STK, USAMV, Kolozsvár: A Sapientia egyetem az agrárium szolgálatában; Könczei Csaba, Kovászna Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság: Szövetkezetek alapítása és működtetése a gyakorlatban; Tamás Ervin egyéni vállalkozó: Együttműködésen alapuló integrációs fejlesztési lehetőségek a székelyföldi mezőgazdaságban; János Ferdinánd, drd. Balázs Márta – Garden Proiect Kft.: Mikroszaporítás a 21. században. Az ebédszünet után 14.30-tól: Kiss Anita Mária, dr. Bartha Csaba – Sapientia EMTE, MK, KMT, STK: Különböző nitrogéntartalmú lombtrágyák hatása a tavaszi búza növekedésére, terméshozamára és ennek minőségére; Veres László, dr. Abod Éva – Sapientia EMTE, MK, KMT, STK: Sepsiszentgyörgy környéki talajok biológiai aktivitásának vizsgálata; Keresztes Benjámin, drd. Szabó Károly Attila – Sapientia EMTE, MK, KMT, STK, SZIE, Gödöllő: Étkezési és ipari burgonyafajták ellenállóságának vizsgálata a gumórontó fonálféreggel (Ditylenchus destructor); Timár Zoltán, dr. Pásztor Judit, dr. Bálint János, drd. Molnár Katalin – Sapientia EMTE, MK, GMT, KMT, STK, USAMV, Kolozsvár: Növényvédelmi fúvókák cseppméretének meghatározása laboratóriumi körülmények között; dr. Gál József, dr. Ilyés Szilárd – Sapientia EMTE, MK, GMT, STK: A gépkör, egy intelligens gazdasági lehetőség a mezőgazdaságban. Esélyek és akadályok; Ilyés Kinga, AVICOD Rt.: A csirkehús nem méreg!; Laczkó Dénes, UBM Feed Romania Kft.: Agráripari beruházások szerepe Erdélyben; Szabó Zsolt, Saxum Corporate Finance Kft.: Beruházási lehetőségek a romániai mezőgazdaságban.

A konferencián való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Regisztrálni november 14-ig naponta 9–15 óráig lehet telefonon (0371 368 451 vagy 0737 967 522) vagy e-mailben: stk@ms.sapientia.ro.

Színház

A Kovásznai Művelődési Központban november 27-én, szerdán 19 órától a Nagyváradi Szigligeti Színház bemutatja Székely Csaba Bányavakság című előadását. Jegyet vásárolni a művelődési ház titkárságán lehet 8–15, pénteken 8–13 óráig. A jegy ára 20 lej, diákoknak 15 lej.

Zene

KONCERT. Az Árkosi Kulturális Központ és a George Enescu Nemzeti Múzeum rendkívüli kamarazene-koncertet szervez november 12-én, kedden 18 órától Sepsiszentgyörgyön a Bástya-házban (Olt utca 6. szám) Enescu – mindenkinek közérthető módon címmel. Fellép: Ioana Maria Lupașcu (zongora) és Ștefan Ignat (bariton). Műsoron részletek az Oidipusz című operából, valamint közismert Enescu-dalok és zongoraművek. Belépő: 10 lej.

JEGYEK ELŐVÉTELBEN. A sepsiszentgyörgyi Andrei Mureșanu Színház pénztáránál keddtől péntekig naponta 16–18 óráig válthatók jegyek az Opra Monica és a Castelani Zenekar Sentimental Journey című, november 15-i sepsiszentgyörgyi előadására, valamint Edvin Marton november 30-án 20 órakor a Sepsi Arénában tartandó koncertjére. Érdeklődni a 0745 589 214-es telefonon lehet.

Előadás

A kovásznai Fábián Ernő Népfőiskola meghívottjaként ma 17 órától Mandics György (Budapest) tart előadást Magyarok a Kaukázusban a rováskrónikák tükrében címmel a művelődési ház Ignácz Rózsa Termében. Házigazda: Balogh Zoltán esperes.

Az előadást a sepsiszentgyörgyiek kedden 18 órától hallgathatják meg az unitárius egyházközség tanácstermében. Házigazda: Kovács István lelkész.

Könyvbemutató

Sepsiszentgyörgyön ma 18 órától a Székely Nemzeti Múzeumban, Kézdivásárhelyen kedden 18 órától a Vigadó Művelődési Házban tart előadást Cey-Bert Róbert Gyula A szabadságharcos – Egy élet 1956 szellemében című, az 1956-os szabadságharc győzelmét és leverését a résztvevő hitelességével elénk táró, valamint A Székely Hadosztály című kötetei kapcsán. A belépés díjtalan.

Képernyő

A Román Televízió bukaresti magyar adásának műsora ma 15.10-től az RTV1-en: Heti krónika – a legfontosabb hírek háttérrovata. * A püspök reggelije – Márton Áron első ötven éve. Zágoni Balázs dokumentumfilmje izgalmas nyomozómunka, melynek egyik szála Márton Áron gyermek- és ifjúkorába, személyisége formálódásának kulcspillanataihoz vezet. A film másik szála egy elveszett archív filmfelvétel után nyomoz, az egyetlen után, amelyen Erdély legnagyobb püspöke mozgóképen látható. * Peter Pan Forest Kids, avagy az erdei gyerekek – A hagyományostól eltérő tanítási módszert alkalmaznak Marosvásárhely mellett egy tófalvi portán. Az erdei óvodában a pedagógusok a szabadban, a természetben foglalkoznak óvodáskorú gyerekekkel. A közvetlen, aktív megtapasztalás és élményszerzés, az ösztönös mozgásigény kielégítése, az önállóság fejlesztése csak néhány azon szempontok közül, amelyekre ez a módszer figyel.

Ünnepi gálaműsor

A Kovásznai Művelődési Központban november 13-án, szerdán 18 órától tartják a magyar nyelv napja alkalmából az Ifjú szívekben élek című ünnepi gálaműsort. Fellépnek a Kőrösi Csoma Sándor Líceum kisdiákjai: Bedő Gergő (0. B osztály, felkészítő: Thiesz Katalin tanítónő), Soós-Benke Balázs (I. B osztály, felkészítő: Szabó-Sebők Enikő tanítónő), Nădejde Benke Alpár (II. C osztály, felkészítő: Fekete Katalin tanítónő), Pătrânjel Viktória (III. C osztály, felkészítő: Székely Márta tanítónő), Fülöp Zsolna (IV. C osztály, felkészítő: Mátyás Imola tanítónő), Somodi Balázs (IV. C osztály, felkészítő: Mátyás Imola tanítónő), a Vizitke, a Pitypang és a Recefice néptánccsoport, a Kőrösi Csoma Sándor Líceum XII. B osztálya, a Zöld Fenyő Néptánccsoport (Sepsiszentgyörgy–Sepsikőröspatak). Szervező: az RMDSZ Kovászna városi szervezete, Kőrösi Csoma Sándor Líceum, Kovászna Városi Művelődési Ház; a Kovászna Város Önkormányzata támogatásával megvalósult 2019-es kiemelt kulturális program.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Grigore Bălan tábornok út 33. szám alatti Dona (telefon: 0267 313 513, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Gábor Áron utcai Richter Gedeon (0267 362 280) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Röviden

INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLATOT vehetnek igénybe a magyarságuk miatt diszkriminációt elszenvedők. Érdeklődni a 0741 568 527-es telefonon lehet.

KÉZIMUNKAKÖR. A Háromszéki Fürge Ujjak Kézimunkakörbe a sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház Pinceklubjában ma 16 órára várnak minden kézimunkázni (kötni, horgolni, hímezni stb.) szerető fiatalt és időset.

MOZGÁSMŰVÉSZET. Sepsiszentgyörgyön a Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában ma és szerdán 17.30-tól balett és kortárs tánc diákoknak, 19 órától kezdő társaságitánc-tanfolyam felnőtteknek. Telefon: 0722 233 774.

TORNA. Az Ida Aerobik mai programja a sepsiszentgyörgyi uszodában: 8 órától aerobik felnőtteknek, 9 órától aerobik nyugdíjasoknak, 17 órától aerobiktánc óvodásoknak Kelemen Szende vezetésével, 19 órától aerobik felnőtteknek, 20 órától aerobik férfiaknak. Telefon: 0722 243 234.

ZÁRVA a múzeum. Fertőtlenítési munkálatok miatt a kézdivásárhelyi Incze László Céhtörténeti Múzeum november 17-ig nem fogad látogatókat.

LELKI SEGÉLY TELEFONON. Sepsiszentgyörgyről is hívható az erdélyi telefonos és internetes lelkisegély-szolgálat, amelynek szakembereihez hétköznap 19–23 óráig fordulhatnak a 0754 800 808-as normál díjas telefonszámon. A névtelenül igénybe vehető szolgáltatás online is működik, az internetes tanácsadás a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com címen érhető el.

MÉRÉS. A Kovászna Megyei Vöröskereszt minden hétfőn 16–18 óráig vérnyomás-, vércukor- és koleszterinszint-mérést végez a kovásznai művelődési ház épületében. Érdeklődni a 0742 391 320-as telefonon lehet.