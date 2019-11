A Sepsiszentgyörgyi Tanulók Háza és a Love To Dance egyesület közös csapata november 9-én 34 táncossal és 3 produkcióval a fővárosban tette próbára magát a Bucharest Dance Festival világbajnoki kvalifikációs versenyen.

A sepsiszentgyörgyi táncosok a hivatásos versenyzők között léptek színpadra, ahol a felnőtt korosztályban bizonyították rátermettségüket. A csoport kategóriában az első és a második helyet is a megyeszékhelyi csapat szerezte meg, majd a formáció kategóriában mindenkit maguk mögé utasítottak, valamint a legmagasabb pontszámmal jutottak be a Gálaestre, ahol a 213 koreográfia közül a kilenc legjobb produkció között szerepelhettek. Emellett a Molnár Enikő irányította sepsiszentgyörgyi táncosok indulási jogot szereztek a kanadai világbajnokságra és a Budapesti Freedom Dance Festival nemzetközi táncversenyre is.

A Love To Dance csapata: Andreea-Victoria Alexandrescu, Ioana Anton, Bartha Csilla, Alexandra Bălănică, Brianna Bălănică, Berecz Andreea, Bernád Andreea, Bezsnei Abigél, Denisa-Maria Cernescu, Coman Emília, Csutka-Daczó Zsanna, Dobri Anita, Galang Nicole Anne, Gombos Andrea, Iancu Henrietta Judit, Imreh Izabella, Imreh Diána Andrea, Imreh Edina Gyöngyvér, Imreh Evelin Léda, Karácsony Adrienn, Koós Adrienn, Konát Barbara, Laslo Renáta Brigitta, Andreea Moldovan, Mara-Ioana Pandele, Ana-Maria Popa, Szakács Johanna, Sylvester Henrietta Vanda, Diana-Oana Turturică, Tódor Maia, Ştefania Alexia Toma, Vass Barbara Nikolett, Vlăsceanu Andrea Renáta, Zsigmond Zsanett.

„Nagyon elégedettek vagyunk az eredményekkel, és rendkívül örülünk, hogy bekerültünk a Gálaestre, ami személyesen nekem mindig nagy vágyam volt. A bukaresti megmérettetés egy főpróba volt a hétvégén sorra kerülő Hip Hop International versenyre, amely Románia legszínvonalasabb viadala. További egy hét áll a rendelkezésünkre, nagyon keményen készülünk. Köszönöm a szülők támogatását, valamint a gyerekeknek a kemény munkát és a hozzáállást. Hálás vagyok Bartok Ildikó varrónőnek a gyönyörű ruhákért, Nagy Zita, Móricz Dániel és Cosma Levi Lennon koreográfusnak a segítségért, valamint Kerekes Jenő igazgatónak a támogatásért” – fogalmazott Molnár Enikő táncoktató. (miska)