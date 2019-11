Mondhatnák ezt hármas ünnepnek is, ugyanis a magyar napok alkalmával az építész, grafikus és író Kós Károlyra (1883–1977) és a műemlékként nyilván tartott helybéli református parókia építésének 90. évfordulójára is emlékeztek. A megjelenteket a falu lelkipásztora, Ráduly-Baka Zsuzsanna fogadta, és bemutatták Csibi László 2013-ban készült, Kós Károlyról szóló dokumentumfilmjét annak apropóján, hogy a kilenc évtizedes lelkészi lakás Kós-imitáció gyanánt ismert. A film láttán így a parókiát építtető erősdiek ma élő leszármazottjai, valamint az ünnepre összegyűlt vendégsereg is közelebb került a jeles építész, polihisztor személyéhez, kinek több mint tíz, sajátos stílusjegyét őrző épülete áll Sepsiszentgyörgyön.

A még kisebb munkálatok befejezésére és utolsó simításokra váró közösségi házból a falu kultúrotthonába vonultak a vendégek, ahol a Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT) elnöke, Oltean Csongor szólt az erősdiekhez, hangsúlyozva, hogy megmaradásunk csak a nemzeti hagyományainkra, anyanyelvünkre és szokásvilágunkra épülhet. A megmaradást erősítő szórványmunka ebben az évben is Kovászna Megye Tanácsa, a Megyei Művelődési Központ, a székföldi polgármesteri hivatalok és a történelmi magyar egyházak támogatása révén zajlott – hangsúlyozta Kiss Csilla művelődésszervező.

A kulturális műsorban főképp az erősdi gyermekek vállaltak részt, akik két magyar népmese feldolgozást (A kőleves és A szorgalmas és a rest leány) vittek színpadra Ráduly-Baka Zsuzsanna lelkipásztor irányításával. A Komollói Nőszövetség amatőr színjátszó csoportja A buszmegállóban és Az öreg úr című kabaréjelenetet mutatta be nagy sikerrel (Rendezte: Demeter Éva). Vastapssal jutalmazta a közönség a sepsiszentgyörgyi Zöld Fenyő Néptánccsoport műsorát, akik néptáncokkal szórakoztatták a közönséget.