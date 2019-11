Fordulatos mérkőzést vívott a Bunduc – Gáll, Cîrstian, Damian, Gajdó – Gazda, Tankó, Păun – Babei (Fozocoș, 40.), Popa, Pakucs (Mojzi, 82.) összetételű felső-háromszéki gárda Moldvában, ugyanis a legutóbbi mérkőzéshez hasonlóan ezúttal sem a szokásos védelemmel lépett pályára. A vendégek hamar magukhoz ragadták a kezdeményezést, több helyzetet is kidolgoztak, viszont ezeket elpuskázták, majd a 22. percben megtörték a jeget. Gáll Attila labdaszerzése után Nicolae Păun ívelt a bal oldalon érkező Alin Babei irányába, aki 17 méterről védhetetlenül a hosszú alsóba lőtt (0–1).

A kék-fehér mezesek előnye a 32. percig tartott, amikor a házigazdák részéről a bal oldalon labdát kapó Alexandru Piftor vette célba a bal alsó sarkot, lövése viszont a hárítani igyekvő Răzvan Damian lábáról a kapu jobb oldalába vágódott (1–1). Az egyenlítés után sem csüggedt a céhes városbéli labdarúgók kedve, továbbra is irányításuk alatt tartották a játékot, azonban az első félidő hajrájához közeledve súlyos érvágást szenvedtek. A tizenhatos területére betörő Babei ellen szabálytalankodtak, így a támadó nem tudta folytatni a játékot, a játékvezető viszont nem ítélt büntetőrúgást. A KSE a 43. percben ismét vezetéshez juthatott volna, Bogdan Cîrstian passzolt a védők mögül kiugró Pakucs Norbert elé, aki senkitől sem zavartatva hatalmas lehetőséget hagyott ki egyedül a kapussal szemben.

A szünet után a házigazdák kezdtek jobban, így Gabriel Bunduc kétszer is bravúros védést mutatott be, majd a folytatásban a Botoșani hálóőre is nagyot hárított Gáll szabadrúgásánál, a kipattanóra Emanuel Popa csapott le, a hálóba passzolt, viszont a bíró les miatt érvénytelenítette a találatot. Nem sokkal később ugyanígy járt a csereként pályára lépő George Fozocoș is, akinek les miatt két gólját ítélték szabálytalannak.

A hajrában a kézdivásárhelyi csapat a három pont megszerzésének reményében támadott, viszont Damian fejese hat méterről nem talált célba, majd Popa ellen szabálytalankodtak a büntetőterületen belül, de a játékvezető nem ítélt tizenegyest. Végül a házigazdák örülhettek, ugyanis a hosszabbítás utolsó percében a kézdivásárhelyi védelem nem tudott felszabadítani, így Alexandru Caia néhány méterről Bunduc mellett a jobb alsóba lőtt, a KSE pedig idénybeli hatodik vereségét szenvedte el.

További eredmények: Bákói Aerostar–Știința Miroslava 2–1, Focșani–Galaci Oțelul 4–0, FC Ozana Târgu Neamț–Sporting Liești 3–0, Ceahlăul Piatra Neamț–Bucovina Rădăuți 1–0, Pașcani–Șomuz Fălticeni 0–6, Galaci U–Bákói MSK 2–0, Foresta Suceava–Hușana Huși 4–0.

A rangsor:

1. Aerostar 11 0 1 32–7 33

2. Ceahlăul 9 1 2 30–8 28

3. Suceava 8 2 2 35–16 26

4. Rădăuţi 8 1 3 25–9 25

5. Focşani 6 3 3 16–11 21

6. Oţelul 8 1 3 19–15 21

7. Ozana 6 2 4 24–15 20

8. Miroslava 5 2 5 22–18 17

9. Botoşani 4 3 5 21–23 15

10. Fălticeni 3 4 5 14–20 13

11. Huşi 4 1 7 13–19 13

12. Galac 2 3 7 13–21 9

13. Bákó 2 3 7 5–17 9

14. Lieşti 2 3 7 8–22 9

15. KSE 1 5 6 9–18 8

16. Paşcani 0 0 12 10–57 0

A 13. forduló (november 15–16.): Bákói MSK–Foresta Suceava, Hușana Huși–Bákói Aerostar, Șomuz Fălticeni–Galaci U, Bucovina Rădăuți–Pașcani, Sporting Liești–Ceahlăul Piatra Neamț, Kézdivásárhelyi SE–FC Ozana Târgu Neamț, Galaci Oțelul–FC Botoșani II., Știința Miroslava–Focșani. (miska)