A házigazda kézdivásárhelyieknél Jade Vega, Ramona Dănălache, Holinka-Miklós Hanna, Domokos Réka és Kayla Mobley volt benne az első ötösben, míg a vendégeknél Allison Zalin, Teodora Saric, Cătălina Göncze, Ivana Vujovic, illetve Ruxandra Chiș kapott helyet a kezdőcsapatban. Kihagyott ziccerek sorozatával rajtolt a találkozó, s az első kosárra a 4. perc elejéig kellett várni, amikor Danalache volt eredményes (2–0). Ezután a KSE játékosai összehoztak egy 5–0-s rohamot, majd a 6. percben a nagyváradiak is megszerezték első pontjaikat (7–2). A folytatás egyoldalú játékot hozott, és a háromszékiek hétpontos előnnyel zárták az első negyedet (13–6). A második játékrészben sem sokat változott a játék képe, hiszen amíg a céhes városbéliek támadásról támadásra növelték a két csapat közötti különbséget, addig a vendégek futottak az eredmény után (29–12).

A második félidő elején itt is, ott is akadt hiba, a kosárcsendet a partiumiak törték meg, akik Saric és Vujovic révén öt pontot faragtak le a hátrányukból (29–17). A kék-fehér mezes Vega duplájára Saric válaszolt, majd Göncze kosarával már csak 10 ponttal vezetett a Kézdivásárhelyi SE. A következő percekben a vendégek nem találták az utat a hazaiak gyűrűje felé, s a negyed végén Vega triplájával plusz 18 volt a Farkas Alpár irányította csapat javára (44–26). A 31. percben Mobley duplájával 20 pontosra gyarapodott a felső-háromszékiek előnye, s innen visszakapcsolt a KSE. A határ mentiek ezt ki is használták, öt ponttal megnyerték az utolsó negyedet, de ez csak a szépítésre volt elég, mivel a céhes városbéliek még így is 13 pontos különbséggel, azaz 55–42-re győzedelmeskedtek.

A mezőny legeredményesebb játékosa a KSE-s Mobley és Vega lett 20–20 ponttal, a találkozó legjobb lepattanózóját pedig a Rookies adta, hiszen Zalin 19 leszedett labdáig jutott. Emellett Mobley 14 lepattanót, míg Zalin 16 pontot is jegyzett, így mindketten dupla duplával zárták a meccset.

Női kosárlabda Nemzeti Liga, Nyugati csoport – 4. forduló: Kézdivásárhelyi SE–Nagyvárad 55–42 (13–6, 16–6, 15–14, 11–16) Kézdivásárhely, Kicsid Gábor Sportcsarnok, mintegy 100 néző. Vezette: Amalia Marchis, Adela Vilt és Molnár Csongor. KSE: Vega 20/12, Danalache 2, Holinka-Miklós 6, Domokos, Mobley 20–Debreczi, Czimbalmos 6. Lénárt, Kozman 1, Ardelean, Németh, Bandi. Edző: Farkas Alpár. Nagyvárad: Zalin 16, Saric 8, Göncze 2, Vujovic 5/3, Chis 6/6–Judeu 5/3, Roșu, Farcaș, Blejan, Faragó, Veres. Edző: Veres Attila.

A nyugati csoport állása: 1. Szatmárnémeti VSK (4/0) 8 pont, 2. Kézdivásárhelyi SE (3/1) 7 pont, 3. Kolozsvári U (3/1) 7 pont, 4. Aradi FCC (2/2) 6 pont, 5. Nagyváradi Rookies (0/4) 4 pont, 6. Marosvásárhelyi Sirius (0/4) 4 pont. A KSE következő bajnokiját két hét múlva játssza, amikor az Aradi FCC csapatát fogadja a kézdivásárhelyi sportcsarnokban.



Öt meccs után is hibátlan a Sepsi ISK

Szombaton a sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Líceum Bogdán Antal Sportterme adott otthont az U15-ös lányok kosárlabda-bajnokság újabb teremtornájának, melyen összesen négy mérkőzést játszottak. A Nemes Áron irányította csapat nagy küzdőszellemről téve tanúságot megnyerte minkét hétvégi meccsét: előbb 50–41-re nyert a Gyulafehérvár SPL csapat ellen, majd 71–43-ra verte az Aradi Gloria ISK együttesét. A viadal másik két eredménye: Brassói Brașovia–Gyulafehérvár 41–65, Arad–Brassó 61–36. Az 1-es csoport állása: 1. Sepsi ISK (5/0) 10 pont, 2. Gyulafehérvár (4/1) 9 pont, 3. Nagyváradi ABCU (4/1) 9 pont, 4. Marosvásárhelyi VSK (3/2) 8 pont, 5. Aradi Gloria (2/3) 7 pont, 6. Gyergyószentmiklósi ISK (2/3) 7 pont, 7. Brassó (0/5) 5 pont, 8. Aradi FCC (0/5) 5 pont.

A Sepsi ISK csapata: Baló Ágnes, Botos Petra, Szász Hanna Nóra, Deák Hanga, Veress Kincső, Nemes Gréta, György-Burián Bíborka, Martinka Beáta, Biszok Henrietta, Kernászt Sára, Szabó Dorka, Schrek Tímea.