Második alkalommal szervez tartalmas, gyermekeket célzó fesztivált a Barcaságért Egyesület, mely november 11–14. között, illetve november 19-én számos kulturális rendezvényre várja a térség magyar közösségét, és szívesen látják a szomszédos régiókból, így a Háromszékről érkező érdeklődőket is. Az eseményekről az ötletgazda Toró Tamás, a Barcaságért Egyesület tiszteletbeli elnöke számolt be szerdán Sepsiszentgyörgyön a sajtó képviselőinek.

Ne csak a felnőttek, hanem a barcasági magyar gyermekek is részesüljenek minőségi kultúrában – ezzel az elhatározással vágtak bele a legkisebbeket is megszólító fesztivál megszervezésébe a kezdeményezők, akik azt remélik, amennyiben már zsenge korban megszokják, megkedvelik a hasonló programokat a gyermekek, akkor erre később is igényük lesz. Toró Tamás hiánypótlónak nevezte a koncerteket, kézműves-foglalkozásokat, báb- és babaszínházat, családi programot egyaránt felsorakoztató fesztivált, hiszen Brassóban nincs önálló, gyermekekhez szóló magyar kulturális intézmény. Igyekeztek minél szélesebb körű rendezvényt összeállítani, a meghívott előadók, magyarországiak, nagyváradiak, marosvásárhelyiek mellett háromszékiek is vállalták a gyermekek szórakoztatását. Demeter Miklós bikfalvi hangszerkészítő és Petrova Anasztázia kézműves-tevékenységekkel, a sepsiszentgyörgyi Szabó Enikő Metamorphoses meseterapeuta alkotó-fejlesztő mesefoglalkozásokkal készül, míg Bedőházi Beáta és Melkuhn Róbert a Tekergőmesét viszi el a barcasági gyermekeknek.

Az első fesztivál mintegy 3800 barcasági gyermeket mozgatott meg, s jól jelzi a változatos kulturális események iránti igényt, hogy többet telt ház előtt játszottak, sokan a távolabbi településekről – Kőhalom, Alsórákos – is vállalták az utazást, így idén háromszor is megismétlik az előadásokat, foglalkozásokat Brassó és Négyfalu tanintézményeiben, más helyszínein. Tavaly egyébként háromszékiek, sepsiszentgyörgyiek is részt vettek egy-egy nagyobb eseményen, koncerten – hangzott el. (A rendezvény programja a Gyermekfesztivál Brassó Facebook-oldalon követhető).