A meglepetés elmaradt

Bátrabban találgattak az internetes oldalak, igaz, legtöbbjük szóbeszédre, meg nem nevezett eredetű háttér-információkra alapozta értesüléseit. Aztán a nagy és titokzatos várakozás után este kilenckor kiderült: nincs meglepetés. Klaus Iohannis első helyen végzett, majdnem 40 százalékkal és a második helyre befutott az SZDP elnöke, Viorica Dăncilă.

Mindenki boldog tehát, Iohannis megkapta a hőn óhajtott ellenfelet, akivel a második fordulós megméretkezés szinte biztosan szavatolja újabb ötéves mandátumát, Dăncilă pedig vereségsorozata után végre elért egy kisebb és részleges győzelmet, de tulajdonképpen célja sem volt ennél nagyobb. Csalódott talán csak Dan Barna lehet, ki ha felült a vasárnap késő délutáni híreszteléseknek, akár már a Cotroceni-palotában képzelhette magát. Valamelyest még javíthatják arányát a külföldről beérkezett szavazatok, ám bármennyire igyekezett bizakodónak tűnni az urnazáráskor, nehezen hihető, hogy utoléri Dăncilăt.

A vasárnap este nyilvánosságra hozott exit poll-eredmények tehát nem hoztak meglepetést, és bár csodák már történtek a romániai elnökválasztások során, ezúttal oly nagy a különbség mindkét közvélemény-kutató intézetnél, hogy nehezen hihető, a szavazatszámlálással jelentősen módosulnak előrejelzéseik. Ha pedig a megjósolt helyzet marad, szinte lejátszottnak tekinthetjük a mérkőzést. Klaus Iohannis már tegnap esti beszédében jelezte: kampánya középpontjában marad az eddig is unalomig szajkózott ellenségkép, az SZDP pedig hasonló módon válaszol, minden eszközzel próbálja majd lejáratni az elnököt, aki kibillentette őket a kormányzás kényelmes melegéből. De elegendő lesz-e mindez? Ha a két jelölt továbbra is csak saját táborában hajlandó kampányolni, hívei biztonságot nyújtó köréből üzenget a másik tábornak, félő, sokak számára tét nélkülivé válik a második forduló, és még annyian sem mennek el szavazni, mint az elsőben. Mert sokan harsogtak rekord részvételi arányról, de végül csak a külföldön élők teljesítettek jól, itthon kevesebben voksoltak, mint öt vagy tíz évvel ezelőtt. Az elvándoroltak többsége – kik most lehetőséget kaptak, hogy végre tisztességes körülmények között véleményt nyilvánítsanak – pedig többnyire változást akar, amit sem az öt éve államfő Iohannis, sem a hét éve kormányzó SZDP elnöke nem képviselhet, bármennyire szeretnék elhitetni az ellenkezőjét.

Túl vagyunk hát a romániai elnökválasztás első fordulóján, és számunkra, erdélyi magyarok számára sok jót nem hoz a második forduló, mint már annyiszor, ismét két rossz közül kell a kisebbiket választanunk. Eddig sem ígértek semmit nekünk, így legalább nem kell csalódnunk, ha nem teljesítik.