Szigethy Kálmán félliteres kólásüvegben kávészínű folyadékot hozott magával, mutatva, hogy a céhes városban alkalomadtán mi folyik a vízcsapból. Ugyanezt támasztotta alá a mosás után sárgásbarnássá vált fehér babaruhával, de olyan esetről is beszámolt, amikor a vízhálózatban tapasztalt nyomásingadozás nyomán sérült a lakás hőközpontja, és mindent elárasztott a víz. Mióta a víztornyok helyett pumpaházakból látják el a vízhálózatot, mindennapossá váltak a csőtörések, a nyomásingadozások, sokszor folyik ihatatlan, barnás folyadék a vízcsapból, károsodnak a háztartási gépek, a lakosság türelme pedig fogytán – ecsetelte az önkormányzati képviselő. Arról is beszámolt, hogy sokan polgári engedetlenségi akciókat fontolgatnak, utcára vonulnának, hogy felhívják a figyelmet a problémára, mások nem akarják fizetni a szolgáltatás díját, sőt, bűnvádi feljelentés lehetősége is felmerült a szolgáltató ellen, hiszen állítása szerint a büntető törvénykönyv 136-os cikkelye szerint a víz szennyezettsége esetében a felelősök pénzbírsággal vagy börtönbüntetéssel sújthatóak.

Minderre pedig azért Sepsiszentgyörgyön hívta fel a figyelmet, mert szolidaritást kér a megyei tanácstól és az Aquacov egyesületben tag többi önkormányzattal, hogy keressenek és találjanak valamilyen megoldást a kézdivásárhelyi vízgondokra.