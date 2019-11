Nem csitulnak a kedélyek az MPP-ben, miután múlt héten lapunk elsőként számolt be arról, hogy Kulcsár-Terza József képviselő levele szerint Mezei János Viorica Dăncilă volt miniszterelnökkel tárgyalt, támogatást ígérve a szociáldemokratáknak, a háromszéki MPP testületileg áll ki a honatya mellett, és követeli a pártelnök lemondását, a szabályzat és a törvényesség betartását, az alakulat visszaterelését az eredeti útra. Erről sajtótájékoztatón számolt be Csáki Attila megyei, Nagy Gábor Levente sepsiszentgyörgyi MPP-elnök, Benkő Árpád megyei elnökségi tag, Pethő István – Mezeiék által leváltott – választmányi elnök, Román Attila megyei alelnök Erdővidékről – őt az alakulat országos etikai bizottságából zárták ki –, Szigethy Kálmán kézdivásárhelyi önkormányzati képviselő.

Nyomásgyakorlás, erőszakos hatalomátvétel, szabálytalanságok, tiszteletlenség, hatalommal való visszaélés, felelőtlenség, cimboratisztségek osztogatása – az MPP elmúlt időszakát ezek a szavak jellemzik, állapította meg maga a Kovászna megyei MPP-elnök, Csáki Attila. A demokrácia elvének megcsúfolása zajlik a pártban, Mezei János nem tartja be a párt alapszabályzatát, önkényesen dönt mindenről, a választott testületek üléseit maga vezényli, figyelmen kívül hagyja a kvórumhiányt, kizárásokról dönt. Háromszékről Pethő Istvánt távolították el a választmány éléről, majd Román Attilát az etikai bizottságból, de Székelyudvarhelyen például 116 egyszerű tagot rekesztettek ki – ecsetelte a gondokat, majd leszögezte: a háromszéki MPP egységesen kiáll Kulcsár-Terza József mellett, és kéri az elnökségtől a törvényesség, az alapszabályzat betartását. Román Attila arról számolt be: őt még csak nem is értesítették arról, hogy többé nem tagja az etikai bizottságnak. Pethő István leváltott választmányi elnök üzent Csomortányi Istvánnak, az Erdélyi Magyar Néppárt országos elnökének, aki egy nyilatkozatában az MPP nemzeti oldalához tartozókról beszélt, és leszögezte: az MPP nem így tagozódik, hanem aszerint, hogy vannak, akik a törvényesség betartását kérik, és vannak, akik szemet hunynak a törvénytelenségek fölött.

A Kulcsár-Terza József által Mezei Jánosnak küldött levél igazságtartalmáról nincs kétségük, mert a honatya eddig is hitelesen képviselte a magyar nemzeti ügyet, többek között az autonómiastatútum benyújtásával. Ezzel szemben Mezei János egyéves tevékenysége során semmit nem tett az önrendelkezés ügyének előbbre viteléért – rótta fel Benkő Árpád megyei elnökségi tag. Nagy Gábor Levente sepsiszentgyörgyi MPP-elnök pedig arra hívta fel a figyelmet: a párt lassan a Szász Jenő volt MPP-vezető és Gálfi Árpád székelyudvarhelyi polgármester közötti harc áldozatává válik, miután a városvezető nem volt hajlandó szerződést hosszabbítani a volt pártelnök érdekeltségéhez tartozó cégekkel, és feltárta a közpénzek elköltéséhez kapcsolódó visszaéléseket. Mezei János pedig végrehajtja Szász Jenő utasításait – magyarázta a belviszály kirobbanásának előzményeit Nagy Gábor Levente. Szigethy Kálmán szerint olyannyira érthetetlen, abszurd, ami történik, hogy felmerül a gondolat: akarattal teszik tönkre a pártot.

A háromszéki MPP-sek ezért egyként állnak ki Kulcsár-Terza József mellett, ismételten lemondásra szólítják Mezeit, és követelik a párt visszaállítását az eredeti útra, a törvényesség, az alapszabályzat betartásával. Szervezkednek, jelzik, hogy nem adják fel, igyekeznek felhívni budapesti támogatóik figyelmét a visszásságokra – ennél sokkal többet nem tehetnek, semmi biztosíték nincs ugyanis arra nézve, hogy esetleges kongresszust a játékszabályok betartásával tudnának megszervezni.