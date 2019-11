Következő írásunk

URNA LETT A BÖDÖNBŐL. Műanyag hordót használtak szavazóurnaként egy Vâlcea megyei faluban. Az eredeti megoldást Şuşani község hat szavazókörzetében alkalmazták, Gheorghe Constantinescu polgármester elmondása szerint nem is először: a májusi EP-választáson is ilyen hordókat használtak urnaként, de akkor ez senkit nem zavart, és most is tökéletesen megfelelnek a célnak. A polgármester nem tartja szabályellenesnek, hogy káposztásbödönöket használjanak szavazóurnának, azt viszont szégyenli, hogy ezzel kerültek be az országos sajtóba. (Transindex)