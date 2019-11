URNA LETT A BÖDÖNBŐL. Műanyag hordót használtak szavazóurnaként egy Vâlcea megyei faluban. Az eredeti megoldást Şuşani község hat szavazókörzetében alkalmazták, Gheorghe Constantinescu polgármester elmondása szerint nem is először: a májusi EP-választáson is ilyen hordókat használtak urnaként, de akkor ez senkit nem zavart, és most is tökéletesen megfelelnek a célnak. A polgármester nem tartja szabályellenesnek, hogy káposztásbödönöket használjanak szavazóurnának, azt viszont szégyenli, hogy ezzel kerültek be az országos sajtóba. (Transindex)

A MAGYAR ÁLLAMTITKÁROK MARADTAK. Az Orban-kormány rögtön megalakulása után közel 60 államtitkárt bocsátott el a minisztériumokból, köztük néhány ismertet is, mint Toni Greblă volt alkotmánybírót, aki kormányfőtitkári megbízást látott el, vagy Ion Ghizdeanut, az Országos Előrejelzési Bizottság (CNP) elnökét. Helyeiket már be is töltötték: a kormányfőtitkár Antonel Tănase lett, a liberálisok kincstárnoka, a CNP ügyvivő elnökévé Diana Mihăițăt nevezték ki. A magyar államtitkárok azonban megúszták a tisztogatást, legalábbis egyelőre. Nem menesztették György Attila államtitkárt a pénzügyminisztériumból, sem Kovács Irén Erzsébetet az oktatási tárcától, és Kelemen Hunor RMDSZ-elnök tájékoztatása szerint Laczikó Enikő továbbra is az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalának államtitkára marad. (Maszol)

GYÚJTOGATÁS DRAGNEA BÖRTÖNÉBEN. A rabok és az őrök napja is mozgalmasan zajlott szombaton a rahovai börtönben, ahol Liviu Dragneát, a Szociáldemokrata Párt volt elnökét is fogva tartják: kétszer is gyújtogatás miatt kellett riasztani a tűzoltókat, és több embert is kórházba kellett szállítani. Először reggel hívták a tűzoltókat, miután egy cellában, amelyben három rabot tartottak fogva, tűz ütött ki. Mint kiderült, matracokat gyújtottak meg – hogy miért, az egyelőre nem nyilvános, de annyi tudható, hogy a cellában olyan rabokat őriztek, akik drogfogyasztók voltak. Négy börtönőrt és egy rabot kórházba kellett szállítani a belé­legzett füst miatt. Aztán este megismétlődött a műsor: ismét riasztani kellett a tűzoltókat, mivel egy másik rab is felgyújtotta a matracát. Az illetékesek szerint az őrizetes csak ideiglenesen volt a börtönben, de azt nem közölték, miért gyújtogatott. A második incidens miatt három börtönőrt és egy rabot kellett kórházba szállítani. Hogy Liviu Dragnea miképpen élte át a két gyújtogatást egy nap alatt, arról nem szóltak a hírek. (Főtér)