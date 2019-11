Felbomlott a Ponta–Tăriceanu szövetség

Mindkét alakulat megszavazta a Viorica Dăncilă SZDP-elnök által vezetett kormány megbuktatását, ezután viszont nem értettek egyet: Călin Popescu-Tăriceanu volt szenátusi házelnök támogatja Ludovic Orban kormányát, Victor Ponta azonban – aki az SZDP-vel szeretett volna új kormányt alakítani – ki is rúgta a Pro Romániából azokat, akik az új kabinet beiktatására szavaztak. Köztük van a párt egyik alelnöke, Daniel Constantin képviselő is, aki tegnap le is mondott házbizottsági titkári tisztségéről.