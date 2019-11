Az Ager­pres hírügynökség által idézett Cushman & Wakefield Echinox cég elemzésében a piaci szereplők mintegy 10 százalékánál, az ágazat 700 szereplője közül 73-nál végzett felmérést. A pénzügyminisztérium adatai szerint a vizsgált egységek piaci részesedése mintegy 20 százalékra tehető, forgalmuk tavaly elérte a 650 millió eurót.

Az elemzés szerint a hat kategóriába sorolt vendéglátó egységek forgalma 2014 és 2018 között évente 15,2 és 32,7 százalék között bővült, előbbi a készételt kínáló vendéglők, utóbbi a kávézók esetében valósult meg. Az adatok és az előrejelzések alapján az elemzők arra számítanak, hogy a következő években is marad a növekvő tendencia, a szektor forgalma átlagosan évente 10 százalékkal növekedhet a következő három-négy évben, és eléri az ötmilliárd eurót.

Mindez olyan körülmények között, hogy Romániában a családi költségvetésben még mindig a vendéglői szolgáltatásokra költünk a legkevesebbet az uniós országok között, hiszen míg nálunk családonként a fogyasztás csupán 3,1 százalékát tették ki ezek a szolgáltatások, addig az unióban az arány átlagosan 8,8 százalék. Magyarországon például a család átlagfogyasztásában a vendéglői szolgáltatásokra költött összeg 9,2 százalékot tesz ki, míg Csehországban 9 százalékot.

Az elemzés arra is rámutat, hogy a bővülés alapvetően két tényezőnek tudható be. Egyrészt jelentős mértékben fejlődik az úgynevezett Food Hall-piac, vagyis a nagyvárosokban egyre több vendéglőt, gyorséttermet, kávézót, bárt működtetnek, a bevásárlóközpontokban is bővül a vendéglátó egységek forgalma, ugyanakkor az internetes rendelések népszerűsége az elkövetkező években is folyamatosan növekszik majd, főként a hozzánk is betörő nemzetközi platformoknak köszönhetően.