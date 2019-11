Következő írásunk

A szociáldemokraták mindenféle manőverrel próbálják magukra irányítani a figyelmet, de ő a választókkal való találkozásokra akar koncentrálni – jelentette ki Klaus Iohannis hétfő este, tegnap pedig tételesen is elutasította a vitát Viorica Dăncilă kormányfővel, aki azonban nem adja fel, azt írta, hogy még van türelme várni. A két versenyben maradt elnökjelölt számára az SZDP nem is egy, hanem két nyilvános vitát szeretett volna szervezni, ám a kezdeményezést az NLP és maga az államfő is elutasította.