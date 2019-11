A szociáldemokraták mindenféle manőverrel próbálják magukra irányítani a figyelmet, de ő a választókkal való találkozásokra akar koncentrálni – jelentette ki Klaus Iohannis hétfő este, tegnap pedig tételesen is elutasította a vitát Viorica Dăncilă kormányfővel, aki azonban nem adja fel, azt írta, hogy még van türelme várni. A két versenyben maradt elnökjelölt számára az SZDP nem is egy, hanem két nyilvános vitát szeretett volna szervezni, ám a kezdeményezést az NLP és maga az államfő is elutasította.

Iohannis helyett Ludovic Orban kormányfő vette fel a kesztyűt: kijelentette, hogy készséggel kiáll megvitatni azt a katasztrofális állapotot, amelyet a leváltott kormányfő hagyott maga után. Viorica Dăncilă erre nem válaszolt, de az SZDP egyik alelnöke, Gabriela Firea hajlandónak mutatkozott arra, hogy a helyi önkormányzatok működéséről beszéljen nyilvánosan a szerinte igencsak tájékozatlan és hozzá nem értő új miniszterelnökkel.

Klaus Iohannis tegnap egy Facebook-bejegyzésben indokolta meg, hogy miért utasítja vissza az SZDP felkérését: szerinte „nem lehet semmilyen vitát szervezni egy olyan párt jelöltjével, amely három éven keresztül a románok ellen dolgozott”, nem jöhet létre egyetlen eszmecsere sem a „megreformálatlan SZDP” képviselőjével, aki „lábbal taposta a jogállamot”, és azt akarta, hogy Románia eltérjen európai útjáról néhány bűnöző kedvéért. Az újrázni készülő államfő szerint Viorica Dăncilă csak mímeli a demokráciát, hiszen következetesen semmibe vette a demokratikus értékeket és elveket, megalázta a románokat, és védelmezte a korruptakat és büntetőügyeseket, most pedig menekülne a felelősségtől és széthúzást próbál kelteni – írja.

Az államfő közölte: az NLP megkezdte az elnökválasztás első fordulójának kielemzését, és úgy látja, hogy nagyon fontos volt a diaszpóra szavazását megkönnyítő jogszabály bevezetése, mert ennek köszönhetően rekordszámú külhoni román állampolgár élt szavazati jogával, anélkül, hogy sorba kellett volna állnia. A másik nagy tanulság Iohannis szerint az SZDP-hez köthető, amely „mindenféle manővert” bevet, ezért maximális éberségre van szükség, fokozott odafigyelésre és a második fordulóban való részvételre. „Nagyon-nagyon nagy kár lenne megismételni a 2016 decemberében elkövetett hibát, amikor a parlamenti választásokon a románok távolmaradása miatt hatalomra került az SZDP, amelyet aztán csak közel három év után sikerült eltávolítanunk a hatalom vezérlőpultjától” – vélekedett. Hozzátette: a második forduló előtt a fiatalokra fogja irányítani figyelmét, hogy az urnáknál való nagyobb részvételre bírja őket.

Az államfő állandó párbeszédben áll a román polgárokkal, kapcsolatban áll a román társadalommal, elképzeléseit, terveit, megoldási javaslatait ismerniük kell az embereknek, hogy tudják, mire szavaznak. „Ha Viorica Dăncilă vitázni akar valakivel, vitázzon velem, beszéljünk arról a katasztrofális helyzetről, amelyet a kormánynál hátrahagyott” – jelentette ki Ludovic Orban kormányfő. Felhívására nem várt válasz érkezett: Gabriela Firea bukaresti főpolgármester igencsak éles nyilatkozatban reagálva szintén nyílt vitára szólította fel az NLP elnökét.



Dăncilă nem adja fel

„Azt hiszem, Iohannis úr tart attól, hogy közvetlenül szembesüljön velem minden román előtt” – írta tegnap Viorica Dăncilă, aki azzal magyarázza az államfő tartózkodását, hogy egy ilyen alkalom minden, személye és az SZDP ellen elkövetett „gyalázatos támadást” leszerelne. Így folytatta: „Nekem azonban van türelmem. Még várom az elnököt, hogy megtalálja a bölcsességet, erőt és bátorságot ahhoz, hogy elfogadja meghívásomat egy olyan vitára, amelyet a románok kérnek és megérdemelnek.”



Vihar az SZDP-ben

Kizárták tegnap az SZDP-ből Ana Birchall volt igazságügyi minisztert és a pártba csak két hete belépett Cosmin Guşă politikai elemzőt, a Realitatea sajtótröszt egyik tulajdonosát (aki 2001 és 2003 között, a Năstase-kormány idején a párt főtitkára volt). Velük együtt menesztették Cosmin Necula bákói polgármestert, aki nemrég azt nyilatkozta, hogy szégyelli a párt elnökjelöltjét, valamint három olyan képviselőt, akik megszavazták az Orban-kormány beiktatását a parlamentben. A Szociáldemokrata Párt ügyvezető elnökségének ülése közel négy órát tartott, és a kint várakozó újságírók szerint meglehetősen viharos volt, de a hírekkel ellentétben Lia Olguţa Vasilescu maradt Viorica Dăncilă kampányfőnöke. Az SZDP elnökjelöltje azt nyilatkozta: elemezték az elnökválasztás első fordulóját, és azt a célt tűzték ki a második fordulóra, hogy minden megyében elnyerjék a szavazatok 50 százalékát és még egyet. Elmondta azt is: Ana Birchall az igazságügyről tett kijelentéseivel okozott gondot az SZDP-nek, Cosmin Guşă pedig helytelenül viszonyult a párthoz. Hozzátette azonban, hogy ő mindkettejük kizárásánál tartózkodott.



Dan Barna bizalmi szavazást kért

Dan Barna bizalmi szavazást fog kérni az általa vezetett Mentsétek meg Romániát Szövetség (MRSZ) tagjaitól, miután az államfőválasztáson nem érte el a kitűzött célt, azaz nem jutott be a második fordulóba. Ezt maga Barna jelentette be tegnap a parlamentben. „Egyelőre nem mondok le, hanem bizalmi szavazást kérek a tagoktól. Kollégáim fognak dönteni, ahogy minden esetben történt, amikor kényes helyzet állt elő a párton belül” – nyilatkozta. Hozzátette: „Ha bizalmat szavaznak nekem, akkor megyünk tovább a helyhatósági választásokra. Ez az első kudarcom, és gyávaságnak tartanám benyújtani a lemondásomat egy olyan eredmény miatt, amely a jelenlegi kontextusban két szemszögből is nézhető. Ha nem szavaznak nekem bizalmat a kollégák, természetesen hátralépek. Ez ilyen egyszerű.” Dan Barna azt is elmondta: nem ő, hanem az MRSZ politikai bizottsága hozta meg azt a döntést, hogy ne vegyenek részt a kormányzásban, ezért ez nem róható fel neki személyesen.