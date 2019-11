A sztráda közelében lakó George és Floarea Lăncrăjan tavaly nyáron panaszolta be az utat megrendelő országos közútkezelő társaságot és a kivitelező céget az elviselhetetlen zaj és az állandó rezgések miatt, és bár alapfokon veszítettek, a fellebbezést megnyerték. A gyulafehérvári bíróság – végleges és azonnal végrehajtandó – ítélete arra kötelezi az útépítőket, hogy sürgősen szereljenek fel hangfogó falat a Lăncrăjan család házának elszigetelésére, és amíg ez meg nem történik, nem folytathatják az autópálya építését. Hogy ez mekkora kiesést jelent időben, még nem tudni, de az már korábban is biztos volt, hogy ez a 17 kilométeres szakasz sem készül el az idén. (Ziare.com)

MEDVÉK MINDENÜTT. Három ember súlyos sérüléseket szenvedett el az elmúlt napokban Maros megye területén azt követően, hogy medvével találkozott, egyikük bele is halt a sérüléseibe. A legutóbbi támadás a hétfőről keddre virradó éjszaka történt egy Oláhkocsárd közeli esztenán. A Maros megyei katasztrófavédelmi felügyelőség tegnap jelentette, hogy egy 64 év körüli férfit a marosvásárhelyi SMURD sürgősségi központba vittek, miután medve támadott rá és több sérülést szenvedett a fején, a karján és combján. Négy nappal korábban egy másik juhászt halálosan megsebesített a medve az Oláhkocsárd és Gyulas közötti erdőben. Egy vadőr is megsérült az elmúlt napokban egy medve miatt, vasárnap pedig öt medve jelenlétét jelezték Hármasfaluban, Szovátán és Gödemesterházán. A Hargita megyei csendőrséget is riasztották a hétfőről keddre virradó éjszaka, hogy elkergessenek egy anyamedvét, amely három bocsával bement Borszéken egy erdőközeli ház udvarába. A helyszínre azonnal kiszálló csendőrök azonban nem találták ott a vadakat. A lakosságot a RO-Alert rendszeren keresztül értesítették a veszélyről. A hétvégén Parajdon és Balánbányán is jelezték a medvék jelenlétét, de a csendőrök ott sem találtak rájuk. (Transindex)

ILYEN, AMIKOR JÓL ÉLÜNK? Habár Viorica Dăncilă és más szociáldemokrata politikusok mindig kihangsúlyozzák, hogy az általuk végrehajtott bér- és nyugdíjemeléseknek köszönhetően jobban élünk, a Social Progress Imperative (SPI) szervezet felmérése szerint Románia tavalyhoz képest egy hellyel hátracsúszott az életminőség és a társadalmi jólét tekintetében, és most 149 ország közül a 45. helyen áll, a harmadik kategóriába sorolt Argentína, Bulgária és a Mauritius szigetek mögött. Az SPI az alapszükségletek (élelem, orvosi ellátás, víz és köztisztaság, lakás és személyi biztonság), a jóléti mutatók (az elemi oktatáshoz és a tájékoztatáshoz való hozzáférés, az egészség és az anyagi biztonság, a környezet minősége) és a lehetőségek (személyi jogok, személyi és választási szabadság, befogadottság, a felsőfokú oktatáshoz való hozzáférés) szerint pontoz, és az idei eredmény – a tagadhatatlan, Európa-szinten legmagasabb gazdasági növekedés dacára – visszaesést mutat. Legrosszabbul az ivóvíz és a köztisztaság terén állunk (83. hely), az egészséget és az anyagiakat (74. hely), illetve az elemi oktatást (73. hely) illetően, a legjobb pontszámokat pedig a személyes biztonságra (36. hely), a környezet minőségére (40. hely), az alapvető orvosi ellátásra (47. hely) és a személyi jogokra (48. hely) kaptuk. A rangsor élén Norvégia, Dánia és Svájc áll, de a kelet-európai államok is mind megelőznek: Szlovénia a 21., Csehország 24., Észtország 25., Litvánia 32., Lengyelország 33., Szlovákia 35., Lettország 36., Horvátország 38., Magyarország 39., Bulgária pedig 43. ezen a listán. (Agerpres)