Mexikóba menekült Evo Morales

Marcelo Ebrard a Twitteren egy fotót is közzétett a gépen ülő Moralesről, akinek egy mexikói zászló látható az ölében. Ebrard pár órával korábban jelentette be, hogy Morales politikai menedéket kért és kapott Mexikóban, mert úgy ítélték meg, hogy élete és testi épsége veszélyben van. Bolíviában közben a rendőrség a hadsereg beavatkozását kérte, mert éjszaka több helyen elszabadult az erőszak a fővárosban. A baloldali Morales vasárnap kényszerült lemondani az elnöki posztról, miután az országon a választásokat követően három hétig véres tüntetések söpörtek végig. A rendőrség, valamint a hadsereg főparancsnoka is felszólította, hogy távozzon az ország éléről, mert az Amerikai Államok Szervezete súlyos szabálytalanságokat és potenciális csalást észlelt az októberi elnökválasztáson, és az eredmény megsemmisítésére szólította fel La Pazt. Evo Morales 2006 óta állt Bolívia élén. Ő volt az ország első őslakos államfője.