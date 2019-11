A városháza felszólításokkal próbálta rávenni az adójukkal elmaradottakat, hogy fizessenek. Ez nem is volt sikertelen, de még így is közel kilencszázra tehető azok száma, akik legalább száz lejjel tartoznak. Van egy nagyon szűk réteg, amelytől 30 és 50 ezer lej közötti összeget kell behajtani, ők ezt a nem mindennapi tartozást több év alatt halmozták fel, beleértve a büntetőkamatokat is.

Személyiségi jogokat sértene, ha feltárná, kik is azok, akik jelentős összeggel tartoznak – nyilatkozta Lázár-Kiss Barna András polgármester, de annyit elárult, többen is közismertek közülük. „A nagy tartozóknak összesen félmillió lejes elmaradásuk van, s akad olyan is, aki azt hirdeti magáról, hogy mennyire szereti Erdővidéket és városát, Barótot. Jobban elhinném ezt neki, ha adóját idejében befizetné, s nem kellene végrehajtóval fenyegetőznünk” – mondotta a városvezető.

A polgármesteri hivatal arra készül, hogy megszigorítja a behajtást és letiltatja az érintettek fizetését, illetve bankszámláit. Lázár-Kiss Barna András szerint több olyan beruházás is folyik, amelynek költségei megnőttek, azokat pedig nem tudják kifizetni, ha elnézően viselkednek s arra várnak, mindenki saját jó szándékától vezérelve fizesse be járandóságát.

Legszemléletesebb példaként a költségnövekedésre a polgármester a Baróti Szabó Dávid Szakközépiskola új szárnya építésének a folytatását említette. A szerződést aláírták, a Helyi Fejlesztések Országos Programja által biztosítottnak látszott a szükséges pénz, ám időközben az építkezésben dolgozók alapfizetése megnőtt, a különbözetet pedig a program nem finanszírozta utólag, így az önkormányzatnak – az amúgy is tetemes önrész mellett – elő kell teremtenie még bő kétmillió lejt. „Az iskolaépítésnek, a piac felújításának és a felsőrákosi vízhálózat kiépítésének is jelentős az önrésze, azokat pedig csak úgy tudjuk biztosítani, ha mindenki befizeti az adóját. Ezért letiltjuk azok jövedelmét is, akik nem tettek eleget egyetlen autójuk utáni kötelezettségüknek, s azokét is, akik a különféle büntetésekkel vannak elmaradva. A közeljövőben szükségünk lesz minden lejre” – nyilatkozta a polgármester.