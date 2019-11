Előző írásunk

Késő estére lehűlt az idő, ezért kimentem, hogy tegyek még a tűzre. Ahogy a kazánház felé indultam, újra meghallottam a motoszkálást. Egér. Nem is tudom pontosan, hogy inkább a düh vagy az irtózat erősebb ilyenkor bennem, de nagyon rossz érzés. Ezúttal a műanyag fóliát zörgette, mellyel egy kis téglarakás van letakarva a garázsunk mellett. Egy ideig csak álltam ott tanácstalanul. Most nincs időm egeret vadászni, van egy csomó írnivalóm. De ha engedem garázdálkodni, találhat egy apró rést a garázsajtó alatt, s akkor ott ruhát, nyári cipőt, fotelt, babakocsit, szőnyeget és még könyveket is megrághat...