András-Nagy Róbert kórházmenedzser, a szakterületenkénti sajtótájékoztató-sorozat ötletgazdája a bevezetőben elmondta, a gyermekgyógyászat terén intézményükben jelenleg az a legnagyobb hiányosság, hogy nem tudják biztosítani a huszonnégy órás sürgősségi ellátást. Dr. Bocz Aletta, sürgősségi szakterületen is képzett osztályos orvos a délelőtti váltásban ellátja az ilyen eseteket is a felnőtt sürgősségen gyermekek számára elkülönített helyiségben, de 15 órától másnap reggelig nincs gyermeksürgősségre specializálódott szakember a kórházban, szükség esetén az ügyeletes gyermekgyógyászt hívják, ez idő alatt a gyermek­osztály orvos nélkül marad. Decemberben vagy januárban meghirdetnek egy sürgősségi gyermekorvosi állást, a beindítható két váltás némileg javít a helyzeten, de a cél, hogy huszonnégy órában biztosítsák a gyermekek sürgősségi ellátását ugyanúgy, ahogy jelenleg történik a felnőttek esetében.

A gyermekosztályra évente mintegy ezerhatszáz beteget utalnak be, több mint nyolc­ezer sürgősségi esetet látnak el, a járóbeteg-rendelőben közel ötezer vizsgálatot végeznek, ötven-hatvan pácienst küldenek nagyobb, a súlyosabb esetekre is felkészült kórházközpontokba.

Az osztálynak nincs diabetológus szakorvosa, a cukorbeteg gyermekek kezelését, követését dr. Fodor Fruzsina végzi, aki említett szakterületen is képezte magát, ellenben a tanfolyamokon szerzett bizonylat nem jogosítja fel arra, hogy az 1-es típusú cukorbetegeknek inzulint írjon fel, ezt jelenleg a felnőttek diabetológusa teheti meg. A gyermekosztályon viszont el tudja látni az új eseteket, be tudja állítani a kezdeti inzulinkezelést és rá hárul a szülők felvilágosítása is. Míg húsz-huszonöt évvel ezelőtt tizenöt-húsz inzulinfüggő cukorbeteg gyermek szerepelt a megyei statisztikában, jelenleg több mint száz tizennyolc év alatti pácienst tartanak nyilván.

Dr. Bodó Erika osztályvezető elmondta, az osztályon jól elkülönített egységekben kezelik az enterokolitisz és emésztőszervi betegségekben, valamint a légzőszervi betegségekben szenvedő kisgyermekeket, és külön a három év fölöttieket. Mindannyiuknál az egyik szülő is beutalható kérésre, akinek az adott idő alatt a saját szállási és étkezési költségeit kell fizetnie a gyermek hároméves kora fölött, hétéves korig a szülőnek joga van betegszabadságot kivenni. Kérdésre válaszolva Bodó doktornő elmondta, vannak olyan esetek, amikor a gyermek állapota nem feltétlenül igényelne beutalást, de ha úgy mérlegelik, hogy a hátrányos szociális körülmények miatt a családban nem biztosított a felírt gyógyszeres kezelés betartása, beutalják néhány napra.

A gyermekosztály orvosai – említetteken kívül Gál Ramona is – úgy tartják, az antibiotikum sok esetben használhat, de indokolatlanul fölösleges, sőt, ártalmas is lehet, ezért alapos kivizsgálás, a betegség okának kiderítése nélkül nem is adnak antibiotikumot a gyermekeknek, és ezt javasolják azoknak a szülőknek is, akik csak ezen készítmények hatásában hisznek.

Arra is felhívják a figyelmet, hogy ha mindenképpen szakorvoshoz akarja vinni valaki a gyermekét, de nem sürgős, válassza inkább a járóbeteg-osztály gyermekgyógyászati rendelőjét, mert míg a sürgősségen nem írhatnak fel ingyenes receptet, ez a poliklinikán megtehető, és ott nincs akkora várakozási idő, mint a felnőtteknél, akár már aznapra vagy másnapra időpontot lehet foglalni.

A lázcsillapítást, a tablettás gyógyszerezést – orvosi előírás alapján – otthon is meg lehet tenni, de a szakorvosok óva intenek attól, hogy az injekciós kezelésre is otthon kerüljön sor, mert nem lehet tudni, hogy a gyermek szervezete hogyan reagál, nem érzékeny-e valamilyen készítményre.

Ritka betegségek, különleges esetek

Lapunk kérdésére a sajtótájékoztatón jelen lévő négy gyermekgyógyász – az ötödik, Papp-Bogyor Pólika jelenleg gyermeknevelési szabadságát tölti – a speciális esetekről is beszámolt. Jelenleg három, Hunter-szindrómában szenvedő gyermeket kezelnek, egyiküknek az a típusú mukopoliszacharidózisa (enzimhiányos betegség) van, amelyből jelenleg tizenhat esetet tartanak nyilván az országban. Öt gyermek az országos hemofíliás programon keresztül kapja a kezelést, de sok az asztmás és a különböző élelmiszer-alapanyagokra érzékeny gyermek is – mondották.

A szakorvosok szerint mifelénk a jelenlegi gyermeknépesség mintegy 10 százalékának van valamilyen egészségügyi baja, a krónikus betegségek mellett ide tartozik az elhízás, a rossz testtartás miatti gerincferdülés, a lúdtalp, a bokasüllyedés és egyéb, helytelen életmódból származó bántalom. Ennek felismerése miatt döntött a megyei kórház vezetősége arról, hogy közelebbről elindítanak egy általános egészségfelmérő programot, amely kiterjedne minden óvodás- és iskoláskorú gyermekre Háromszéken.

Végezetül a megyei kórház gyermekgyógyász szakorvosai azt mondták, nem könnyű a gyermekgyógyászat, mert a kisgyermek nem tudja megmondani, hol fáj, ellenben nem hazudik, szülei segítségével otthon is betartható a felírt kezelés, szépsége pedig, hogy körükben nincs olyan sok krónikus beteg, mint a felnőtteknél, a legtöbb gyermek teljesen gyógyultan távozik a kórházból.