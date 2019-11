A Fenyves utcában gázvezetékcsere történt, és megújult a víz- és csatornarendszer is. Most az utca alapozásán dolgoznak, és ha az idő kitart, akkor járdákat újítanak és aszfaltoznak. A Vasút utca vasúti átkelő és településtábla közötti részén is elkezdődött a munka, járdát alakítanak ki, zöldövezetet létesítenek, az utat teljesen felújítják, innen is eltűnik a kockakő, helyette aszfaltburkolat lesz. Az innen felszedett kockakő az udvarterekbe kerül majd. Ezen kívül a Gábor Áron Szakképző Líceum udvarán zajlik a térrendezés.