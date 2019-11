Megkezdődött a marosvásárhelyi könyvvásár

Tegnap este már előadással várta látogatóit a Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár, de a megnyitó ma 10 órakor lesz, amikor Balázs Imre József és a Navarra Dance táncosai tárják szélesre a színház kapuit, és ezzel hivatalosan is kezdetét veszi a negyedszázados könyves szemle.

Több mint negyven stand több ezer kötete és több mint száz program várja a látogatókat november 14-e és 17-e között a Marosvásárhelyi Nemzeti Színházban, ahol az erdélyi és magyarországi könyvkiadás legfrissebb köteteit lehet megvásárolni, illetve ahová színházi programokkal, koncertekkel, író-olvasó találkozókkal, gyermekfoglalkozásokkal és számos irodalmi programmal csábítják a marosvásárhelyieket a szervezők.

Közleményük szerint az idén 60 éves Kovács András Ferenc költő előtt tisztelegve csütörtök este fél nyolctól a Sebő Együttes áll színpadra a Kossuth-díjas szerzővel és Árdéli szép tánc címet viselő kötetének megzenésített verseivel, vasárnap 11 órától pedig Jack Cole dalai kelnek életre a színház nagytermében Fazekas Ernő, Márton Lóránt és Nagy Csongor előadásában.

A pénteki Ady-estet Ady Endre halálának 100. évfordulója ihlette. Este nyolc órától a kisteremben Bogdán Zsolt tolmácsolásában kelnek életre a lázadó költő versei. Ugyanakkor a vásár vendége a 70 éves Balla Zsófia is, aki két legújabb kötetét is bemutatja a vásárhelyi könyvbarátoknak. Az irodalmi programok sora ezzel nem ér véget, pénteken 18 órától Prózaajándék Vásárhelynek címmel Darvasi László, Grecsó Krisztián, Láng Zsolt, Németh Gábor és Vida Gábor irodalmi estjére kerül sor Gáspárik Attila és Szegő János moderálásában. Közreműködnek a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulatának művészei.

Szombaton 11 órától a kisteremben Darvasi László, Grecsó Krisztián, Németh Gábor, valamint Szegő János várja egy kis irodalmi matinéra a látogatókat. A beszélgetés címe: A mai magyar próza tere, avagy szükség van-e mostanság a Bajza–Toldi–Vörösmarty-támaszra a Petőfi-gyártáshoz? 19 órától Marie Jones Kövek a zsebben című darabja lesz látható a nagyteremben Rudolf Péter és Kálloy Molnár Péter alakításában.

Idén sem feledkeznek meg a szervezők a gyermekekről, csütörtöktől vasárnapig egész napos könyvhöz, olvasáshoz kapcsolódó programokkal készülnek. A gyermekeket a Sebő Együttes Maros hídja leszakad című koncertjére is várják 11 órától a Nyárádszeredai Művelődési Ház nagytermébe, szombaton pedig ugyancsak 11-től a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház nagytermébe.

A szervezők idén is kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy a vásár ne csak egy könyves szemle legyen, hanem szellemi központ is, ahol író és olvasója egymásra találhat. A szemle vendégei többek között: Balla Zsófia, Balázs Imre József, Borsodi L. László, Darvasi László, Elek Tibor, Fekete Vince, Gáspárik Attila, Grecsó Krisztián, Győrfi Kata, Karácsonyi Zsolt, Keresztesi József, Király Kinga Júlia, Kovács András Ferenc, Láng Zsolt, Markó Béla, Mészáros Sándor, Németh Gábor, Rét Viktória, Sárközy Bence, Szávai Géza, Szűcs László, Tamás Dénes, Tibori Szabó Zoltán, Vida Gábor. Velük az Irodalmi Kávéházban, illetve író-olvasó találkozók, dedikációk alkalmával is találkozhatnak az érdeklődők.