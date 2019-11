A társulat olyan fontos produkciókat hozott létre az évek során, mint a Winter Voyage, a The Rite of Spring (az elő­adás 2004-ben elnyerte a Bessy-díjat) vagy a K626. 2008-ban rendezte a Silent Ballet előadást, amely franciaországi alkotómunkájának első meghatározó darabja. 2013-ban a Montpellier Danse Festival társult művésze lesz, amelyre társulatával együtt létrehozza az Up Close Up projektet. A következő évben mutatja be a Plage Romantique produkciót, egy 9 táncosra írt darabot, amelyben a zene is „főszereplővé” válik.

Emanuel Gat 2016-ban rendezi egyik legsikeresebb és legtöbb turnét megélt produkcióját, a Sunny című előadást, melyet szintén a Montpellier Danse Fesztiválra alkot. A koreográfia tíz táncosra írt zenés darab, Awir Leon zenésszel együttműködve, aki élőben játszik az előadás teljes időtartama alatt.

Emanuel Gat rendszeresen alkot szerte a világon, olyan társulatoknál, mint a Paris Opera Ballet, a Sydney Dance Company, az ICK Amsterdam, a Brémai Táncszínház, a Grand Théâtre de Genève Ballet, a Marseille Balett, a Royal Swedish Ballet, a lengyel Nemzeti Balett.

A FLOW3 keretében a társulat négy koreográfiát mutat be. A Sacre című produkció Gat 2004-es azonos című darabjának átdolgozott változata, amely Sztravinszkij Tavaszi áldozat című zeneművén alapszik. A három nő és két férfi számára készített Sacre dekonstruálja a kubai salsa tánc mechanikáját, hogy egy új, összetett és drámaiságában telített koreográfiát hozzon létre. Sztravinszkij remekművének szabad és kihívásokkal teli újraalkotása, a Sacre nem az áldozat fogalmát, hanem a cselekvés számos lehetőségét kínálja.

A Works az előadók egyediségét, virtuozitását, merészségét és emberségét ünnepli: öt táncos három rövid koreográfiában, különböző felállásban és zenei környezetben. A Works egy válasz a változó időkre, valamint a tánc és a művészet „előállításának” folyamatos fejlődésére. Egy megközelítés a művészi produkció új modelljeinek feltárására, az idejétmúlt határok és hierarchiák megkérdőjelezésére, valamint a befogadás új mintáinak feltárására.

Emanuel Gat Dance című előadása a FLOW3 fesztivál záróakkordja. A Sacre / Works november 17-én, vasárnap 19 órától tekinthető meg a Tamási Áron Színház nagytermében. Az előadásra jegyek kaphatók a központi jegyirodában és a biletmaster.ro oldalon.

A fesztiválról bővebb információk az m-studio.ro oldalon, valamint az M Studio Facebook-oldalán találhatók.