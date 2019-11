Víz alatt Velence

Két idős ember életét vesztette az olaszországi Velence városában, amelyet tegnapra virradó éjszaka rekordmagasságú tengervíz öntött el a heves esőzések nyomán. Velencében továbbra is esik az eső, az erős szél miatt a tengervíz beáramlik a városba. Az óvodák, iskolák tegnap is zárva tartottak. A készültséget péntekig meghosszabbították.

Luigi Brugnaro polgármester azonnali fellépést kért a római kormánytól, többek között azt, hogy nyilvánítsa katasztrófa sújtotta övezetnek Velencét és térségét. Kijelentette, hogy Olaszország nemzetközi hírneve forog kockán: „meg kell mutatni, hogy nem hagyjuk veszni történelmi kincseinket!” – hangoztatta. Azt kérdezte, miért nem működik már a lagúnák bejáratánál tervezett Mose-mobil zsiliprendszer, amelynek feladata éppen az egy méter fölötti tengerár visszatartása lenne.

Francesco Moraglia velencei pátriárka úgy nyilatkozott, hogy a Szent Márk-bazilika „helyrehozhatatlan” károkat szenvedett.

Luca Zaia, Veneto tartomány elnöke fél milliárd euróra becsülte az első kárfelmérést.

Velencében továbbra is esős az idő, az erős szél miatt a tengervíz beáramlik a városba, a víz elárasztotta a híres Szent Márk teret is. A Szent Márk-székesegyházban a vízszint az éjszaka meghaladta az egyméteres magasságot. A sós víz elárasztotta a kriptát, valamint a nemrég restaurált padlózatot és mozaikokat. Szakértők attól tartanak, hogy ha a víz sokáig a bazilikában áll, kárt tehet a bazilika faszerkezetében is. Az olasz kulturális miniszter válságstábot küldött Velencébe.

Tegnap reggelre a vízszint 120 centiméterre süllyedt, majd a délelőtti órákban újabb ár érkezett 145 centiméteres szinttel. Az ár érkezését, a víz emelkedését szirénák jelezték folyamatosan. Az egy méter fölötti vízszint azt jelenti, hogy több ponton a térdig érő gumicsizma sem elegendő a közlekedéshez.

A város kedd óta víz alatt van, az éjszakai órákban a víz elérte a 187 centiméteres magasságot, ami rekordnak számít: a történelmi feljegyzések szerint ilyen magas vizet 1200 óta csak hat alkalommal mértek. Ez a második legmagasabb az 1966-os után, amikor a Szent Márk téren 194 centimétert mértek.

A tengerár teljesen elöntötte Pellestrina szigetét, ahol két idős ember életét veszítette. Egyiküket áramcsapás következtében érte a halál, amikor lakóházában a szivattyúkat próbálta meg elindítani.

A velencei Ca’Foscari-palotában tűz ütött ki a víz okozta rövidzárlat miatt. Több velencei szállodát is víz öntött el az alsóbb szinteken.

A 2003-tól épített Mose zsiliprendszer 7 milliárd euróba került, és a legutolsó adatok szerint több mint kilencven százalékban készen áll, mégsem lépett eddig működésbe.