Bejárni, megismerni Sepsiszentgyörgyöt

A magyar fővárosban is kapható a Kézdi Lacto Coop Tejszövetkezet termékcsaládja – adta hírül közleményben Kovászna Megye Tanácsának sajtóirodája. Budapesten a Központi Vásárcsarnokban működő bolt, ahogy a Székely ízek név is jelzi, a különleges magyarországi hústermékek mellett minőségi székelyföldi termékeket kínál az anyaországi vásárlóknak. A Kézdi termékek közül a pásztorsajtot, puliszkatúrót, vajat keresik a legtöbben, de egyéb termékek is megtalálhatóak a budapesti üzletben.