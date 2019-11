II. Rákóczi Ferenc és a Bod Péter Tanítóképző

Utazásokat is szerveztünk Háromszék kistérségeiben, hogy egy történelmi esemény lényegére felhívjuk egy adott település diákjainak/közösségeinek a figyelmét, és hogy őket is bevonjuk az ünnepi műsorba. Erről számos újságcikk és több, a youtube csatornán megtekinthető kisfilm is tanúskodik. Az idén II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelem szabadságszeretetéről, fejedelemmé választásának 315. évfordulójáról kívántunk megemlékezni, a magyar Országgyűlés által szorgalmazott emlékév eseménysorához csatlakozva a Szól a kakukk Rodostóban című drámajátékkal és fél-villámcsődülettel.

Ünnepi műsorunk az Imre Mária Anita és Székely Helén tanítványaink által előadott Fekete madár rabénekkel indult, ezt követte a IX. B osztályos tanulók Móra Ferenc Bujdosók című novellájának drámajátéka, befejezésként pedig a IX. A osztály, iskolánk kórusa, a helyi közösségek és iskolások részvételével közösen énekeltük el A jó lovas katonának de jól vagyon dolga című verbuváló dalt. A drámajáték segítségével nemcsak a fejedelemhez és hűséges írnokához, Mikes Kelemenhez kötődő narratívákat, emlékeket kívántuk felidézni, hanem a Mikes leveleiből ismert török porta hangulatát és a száműzetés keserveit is. A műsort Fejér Piroska és Kis Emese magyartanár, valamint Gligor Zoltán zenetanár tanította be.

A programsorozatot szeptemberben kezdtük és novemberben fejeztük be, Kovászna Megye Tanácsa és a Pro Schola Alapítvány támogatásával. Elsőként a Zöld Nap Egyesület meghívására a béke nemzetközi világnapján a Kicsid Gábor Sportcsarnok előtti téren mutattuk be műsorunkat, számos érdeklődő, valamint a Kézdivásárhelyi Nők Egyesületének bekapcsolódásával. Ezt követően a környékbeli közösségekkel együtt emlékeztünk meg a fejedelemről, akinek személyisége nemzetünket összetartó jelkép is. Körutunk során tíz település – Albis, Barátos, Dálnok, Kézdiszárazpatak, Kézdiszentkereszt, Kézdiszentlélek, Kézdivásárhely, Maksa, Sepsiszentgyörgy, Szentkatolna – tanintézményébe látogattunk el, és meghívtak a kézdivásárhelyi Ezüst Akadémia megnyitóünnepélyére is. A projekt keretében diákjaink a tanítóképző dokumentációs és információs központjában megismerkedhettek a Rákócziról megjelent kiadványokkal és vetített képes előadásokat hallhattak. Fülöp László történelemtanár a Rákóczi-szabadságharc erdélyi vonatkozásairól, Fejér Piroska magyartanár Mikes Kelemen és a fiktív levelek jelentőségéről beszélt, Kis Emese magyartanár pedig a Rákóczihoz kötődő magyar néphagyományokról.

Ezen kívül a Háromszéki Közösségi Alapítvány által Nem térkép e táj címmel működtetett program keretében tanulóinknak lehetőségük volt betekinteni Bartók Erzsébet népművész barátosi szövőműhelyébe, meglátogatták a Kőrösi Csoma Sándor-emlékházat Csomakőrösön, borvizet kóstoltak Kovásznán a Pokolsár közelében. A nagyságos fejedelemre való emlékezés a zágoni Mikes-tölgyek és az emlékház meglátogatásával zárult, ahol koszorút helyeztünk el II. Rákóczi Ferenc és Mikes Kelemen szobránál.

Elmondhatjuk, hogy programunkba minden településen örömmel kapcsolódtak be, így összesen közel 3000 személy ünnepelt velünk, melyből 2300 diák, 200 pedagógus és 450 szimpatizáns. Bízunk benne, hogy programunk hozzájárult a nemzeti önbecsülés erősítéséhez, hiszen II. Rákóczi Ferenc példája bátorító számunkra ebben a megátalkodott világban is, amikor próbára teszik hitünket, hazaszeretetünket és nemzeti egységünket.

Kis Emese programfelelős