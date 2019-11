Dăncilă diktatúrát emleget

Legalább négyszer nevezte diktátornak Klaus Iohannis államfőt Viorica Dăncilă SZDP-elnök tegnapi sajtótájékoztatóján, és azt is többször megismételte, hogy kommunista, Európa-ellenes, bosszúszomjas, szélsőséges személynek tartja az NLP államfőjelöltjét, aki szerinte alkotmányellenes módon beleavatkozott egy kormányváltásba.

Dăncilă úgy látja, hogy Iohannis az államelnöki tisztség mellett a kormány és a parlament irányítását is meg akarja kaparintani, és megengedhetetlennek tartja, hogy az NLP első alelnöke, Rareş Bogdan ügyészi kivizsgálásokkal riogassa őt vagy bárki mást. Kérdésekre válaszolva kifejtette, hogy az új kormánynak nem siránkoznia kellene, hanem megoldásokat találnia, ahogy ők is tették, ugyanakkor azt is újra meg újra kijelentette, hogy az NLP megszorító intézkedésekre készül „a románok ellen”.