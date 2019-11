A parlament októberben fogadta el az erről szóló törvényt, amelyet az államfőnek kell még kihirdetnie, noha kifogásai vannak ellene, egyszer vissza is küldte megfontolásra. Korábban a diákok, a tanárok és a szülők érdekvédelmi szervezetei is jelezték, hogy a módosításnak negatív következményei lehetnek. A pedagógus-szakszervezetek szerint a módosítás következtében legalább húszezer tanár maradhat állás nélkül, az új miniszter szerint azonban az új kerettantervet úgy kell összeállítani, hogy elsősorban a tanulók teherbírását vegyék figyelembe, és ne a tanárok érdekeit. Anisie kijelentései egyelőre csak nyilatkozatnak tekinthetőek, ugyanis jelenleg semmilyen – a tantárgyak eltörlésére vonatkozó – törvénymódosítási javaslatot nem nyújtottak be vagy dolgoztak ki, és ha államfő kihirdeti a 2020/2021-es tanévtől életbe lépő törvényt, azzal gyakorlatilag visszatérünk a 2011-es tanügyi törvényben eredetileg megfogalmazott kerettantervhez, amely Ecaterina Andronescu volt tanügyminiszter kezdeményezésére módosult. (Edupedu/Transindex)

VISSZAVONTÁK DRAGNEA VÉDŐBESZÉDÉT. Bogdan Aurescu külügyminiszter visszavonta azt az iratot, amelyet Liviu Dragnea volt SZDP-elnök védelmében nyújtott be Viorel Mocanu, aki az SZDP-kormány ügynöke volt az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) mellett. Dragnea a 2009-es népszavazás perében kapott, kétévi felfüggesztett börtönbüntetése miatt beperelte Romániát a strasbourgi bíróságon, ahol Viorica Dăncilă volt kormányfő Románia képviselőjét is lecserélte. Az általa kinevezett Viorel Mocanu Dragnea ügyvédjeként viselkedett Romániá­val szemben, és bár idén szeptemberben őt is leváltották, az ügyirat úgy maradt az EJEB-nél, ahogy megfogalmazta. Ezt vonta most vissza az Orban-kormány arra hivatkozva, hogy sérti az állam érdekeit. (Szabad Európa Rádió)

ERDŐTÜZEK BRASSÓ MEGYÉBEN. Két nap alatt négy erdőtűz ütött ki Brassó megyében, ebből kettő nehezen hozzáférhető helyen. 35 hektárnyi erdő égett le Vledény, Zernyest, Ohába és Almásmező határában. Vledényből a tűzoltók a hátukon vitték fel a vizet és a szükséges felszereléseket, egy civil szervezet sietett segítségükre néhány terepjáró kocsival. A kedd estétől szerda reggelig tartó oltásban több mint 50 személy vett részt, hivatásos és önkéntes tűzoltók, erdészek és civilek is. Alighogy végeztek, a Fogaras közelében levő Ohábára hívták őket, ahol 12 hektárnyi ligetes erdő kapott lángra. A vizet oda is csak gyalog, több kilométernyi távolságról tudták felvinni, ott már 60-nál többen oltottak, és helikoptert is hívtak, amelyet azonban az erős szél miatt nem tudtak bevetni. Szerda délben Zernyestről riasztották a tűzoltókat, egymás után háromszor: előbb egy öthektáros erdőtüzet kellett kioltaniuk, utána két lakástüzet (az egyiket helyben, a másikat Újtyúkoson). Estefelé Almásmezőn ütött ki új tűz, ezúttal egy kigyúlt gépjárműről terjedt át a száraz növényzetre, ott 3 hektárnyi erdő égett le. Brassó, Szeben, Prahova, illetve Argeş és Dâmboviţa megye magasan fekvő részein tegnap piros jelzésű szélriadó volt, az alacsonyabbakon pedig narancssárga. A vihar fákat döntött ki Predeálon, egy nyolcemeletes brassói tömbháznak pedig letépte a vakolatát. Személyi sérülés nem történt. (Ziare.com)