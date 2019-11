Már annyira tarthatatlan a helyzet, hogy a villatulajdonosok nem mernek Bálványoson maradni éjszakára, nem visznek fel kisgyermekeket, hiszen most már nem csak a házakat látogatják meg a medvék, hanem a személygépkocsikat is megrongálják. Mielőtt sor került volna az Istvana Panzió teraszán a sajtótájékoztatóra, végigjártuk a panzió közelében található hétvégi házak környékét. A villanypásztorral körbekerített ingatlanok a Gulagokra vagy a gettókra emlékeztetnek. Azokba a házakba, amelyeket nem véd villanypásztor, a medvék rendszeresen visszajárnak. Egy házon egy Eladó táblát is láttunk. Daragus Attila szerint több villát is áron alul kínálnak, de a medvék miatt így sem akad vevő.

Fejér László Ödön arról tájékoztatta a jelenlevőket, hogy jómaga és az RMDSZ szenátusi csoportja milyen konkrét lépéseket kezdeményezett medveügyben, az időközben leváltott Viorica Dăncilă miniszterelnök asszonynak is átadta a háromszáz oldalas iratcsomónak a másolatát, képekkel illusztrálva a tarthatatlan helyzetet, de konkrét előrelépés nem történt, az ügy megoldása politikai kérdés. A medvék lassan elűzik innen a villatulajdonosokat, átveszik a hatalmat Bálványoson – hangsúlyozta a honatya, aki azt is közölte, hogy a szenátuson már átment az a törvénytervezet, melynek értelmében egy bizonyos időre a medvék lekerülnének a szigorúan védett vadállatok listájáról.

Daragus Attila arról beszélt, hogy az utóbbi hónapokban számtalan átiratot küldött az illetékes hatóságoknak, de mindannyira semmitmondó válasz érkezett. Szerencsére emberre még nem támadott a medve, de ez csak idő kérdése – vélekedett Torja polgármestere. Kiss Attila elmondta, hogy előző nap kilőtt egy anyamedvét, amelyre sikerült megszerezniük a környezetvédelmi minisztérium engedélyét, de az csepp a tengerben, hiszen a Katrosa Vadászegyesületnek mindössze három medvére adták meg a kilövési engedélyt, amelyek közül csak egy volt bálványosi, a másik kettő máshová volt érvényes. Nincs hasznuk, csupán káruk származik a kialakult helyzetből, megfigyelték, hogy egy-egy etetőhelyen megjelenik öt vaddisznó malacok nélkül és tizenöt medve, ami nem egy normális jelenség, a medvének az emberen kívül nincs ellensége, de a medvék pusztítják a többi vadat. Augusztusban, amikor Bálványoson még kilőhettek egy medvét, egyik este tizenhetet láttak a villák környékén. Kiss Attila azt is elmondta, hogy nem egy-két medve, de még a jelenlegi medveállomány ötven százalékának a kilövése sem lenne elegendő az egyensúly helyreállítására és a medveveszély megszüntetésére. Az általa vezetett vadásztársaság 65 ezer hektáros vadászterületen gazdálkodik, ahonnan minden gond nélkül el lehetne vinni legkevesebb 150 medvét, de kinek kellene ennyi? – tette fel a kérdést Kiss Attila, aki szerint Bálványoson vészhelyzet alakult ki.

István Zoltán elsőként kerítette be panzióját villanypásztorral, s azóta megszűnt a medvebehatolás. Váncsa Levente Jenő az egyesület nevében a szenátor segítségét kérte, elmondta, hogy számításai szerint eddig hatvan-hetven villába törtek be a medvék, és olyan hétvégi ház is van, ahová ötször is visszatértek. Kiss Attila szerint Bálványoson a kár több mint kétszázezer eurós nagyságrendű, és tudomása szerint eddig senki nem kapott kártérítést. Fejér László Ödön végezetül azt javasolta, hogy a mostani felállásban menjenek el a környezetvédelmi minisztériumba.