Tamás Sándor, az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének elnöke a szövetség erdővidéki szervezetének hónap eleji, Nagybaconban tartott tisztújító közgyűlésén a baróti helyzetről szólva azt mondta: reprezentatív felméréseik szerint az emberek 84,8 százaléka szerint nem a jó irányba mennek a dolgok a városban, 77,7 százalékuk pedig nem tapasztalt fejlődést. Véleménye szerint a városvezetést elmarasztaló általános érzést támasztja alá az is, hogy sokan jelentkeztek az RMDSZ-nél, indulnának a színeiben. „Nem én fogom megmondani, hogy ki lesz a polgármester, hanem a baróti emberek. Amit viszont én elmondhatok már most: az lesz jelölt, akinek konkrét elképzelése van a város és a térség fejlesztéséről, aki együtt tud működni elsősorban a baróti emberekkel, de a szervezeten belül is” – hangsúlyozta Tamás Sándor.

Az RMDSZ színeiben megválasztott Lázár-Kiss Barna András hét éve látja el a polgármesteri teendőket Baróton. Úgy értékeli, talán néhány esetben ő vagy a tanács hozhatott volna jobb döntést, de a megtett lépések akkor észszerűnek és helyesnek tűntek.

A barótiakkal szemben talán a legnagyobb adóssága, hogy még mindig nem sikerült befejezniük a városi vízhálózat teljes cseréjét, a tisztítóállomást és az ülepítőt is magában foglaló beruházást. Ez nagyrészt annak tudható be, hogy a kivitelezést versenytárgyaláson elnyerő brassói Termoconfort Rt. nem a megfelelő módon állt a munkához. Talán jó lett volna szerződést bontani, de nincs garancia arra, hogy akkor más lenne a helyzet – fejtette ki a polgármester.

Lázár-Kiss Barna András szerint igazságtalanul róják fel neki, hogy nem működik a strand. Közel tíz éve, amikor a strandfelújításról szóló döntést közösen meghozták, jó ötletnek tűnt a beruházás – sokat nyomott a latban, hogy a barótiak is akarták –, ám a kivitelezés nem úgy sikerült, ahogy azt elvárták; a minőségi hiányosságok hamar megmutatkoztak, ráadásul a fenntartási és működtetési költségek is magasabbak lettek a vártnál. Évek óta azért nem látogatható a strand, mert menedzseri szempontból nem fenntartható. Az épület és a medence idényre való felkészítése, valamint a személyzet fizetése több százezer lejbe kerülne, a jegyekből és bérletekből származó bevétel pedig ennek alig töredékét hozná vissza – a város nem elég gazdag ahhoz, hogy pusztán büszkeségből kifizesse a veszteséget. „Az ellenzék azt mondja, a Translocot évi több százezer lejjel támogatjuk. Ez nem igaz, de ha még így is lenne, akkor sem sajnálnám tőlük, mert ott leg­alább fejlődést látok: próbálnak újabb autóbuszokat vásárolni, és így nemcsak bevételhez jutnak, de a helyi járatokon is jobb körülményeket biztosítanak. A strand viszont feneketlen kút: hiába költenénk rá idén százezreket, jövőben kezdhetnénk elölről. Ha valaki úgy látja, jó üzlet, jöjjön, megértésre fog találni, kedvezően adjuk haszonbérbe a létesítményt” – mondotta a városvezető.

Lázár-Kiss Barna András úgy véli, melléfogtak azok, akik a város útjainak és utcáinak elhanyagoltságával vádolják. Bár pontos számvetést nem készített, de úgy véli, megközelítőleg tizenöt kilométeren aszfaltoztak, és hasonló mértékben fordítottak gondot a járdákra. Hogy ez sok vagy kevés, nézőpont kérdése, de tény, hogy az elmúlt harminc évben biztosan nem volt olyan polgármestere a városnak, aki ilyen mértékben javított volna az utak állapotán – fejtette ki álláspontját.

„Hogy az RMDSZ mikor és milyen szempontok szerint fogja polgármesterjelöltjét kiválasztani, nem tudom, de azt igen, hogy tiszta lelkiismerettel tudok elszámolni tetteimről, sőt, azt is kijelenhetem, a lehetőségekhez viszonyítva elég sokat elértem. Mert azért előbb-utóbb csak befejeződik a városi vízhálózat teljes felújítása, lesz új piacunk, a harminc éve elkezdett iskola is elkészül belátható időn belül, a Petőfi utcában új híd van, s hamarosan a kollektívhíd is újjáépül, négy falu ravatalozóhoz jutott, jövőre a miklósvári is felépül, Felsőrákosra új út vezet, s nem kell sokat várnia a vízvezetékre sem, a mozogni, kikapcsolódni vágyók számára teniszpályát és műfüves labdarúgópályát építettünk, korszerűsödött a focipálya lelátója, és még sorolhatnám. Hogy mégis rosszul érzik magukat a barótiak – ahogy ezt a felmérések mutatják –, azt inkább annak tudom be, hogy nincs egy olyan fontos munkaadó, mint a bánya volt, és sajnos sokan vannak, akik kis jövedelemből élnek, vagy azért szomorúak, mert családtagjaik arra kényszerültek, hogy távol, külföldön keressék a megélhetést. Igazi győztesek akkor tudnánk lenni, ha ezen változtatni tudnánk” – jelentette ki a városvezető.