Szombaton disznótoros fesztivál

2019-11-15: Közélet - Demeter Virág Katalin:

Hetven csapat regisztrált eddig, háromszékiek mellett Hargita és Maros megyéből érkező kolbásztöltők versengenek szombaton Sepsiszentgyörgyön a Vadász utcai sportcsarnokban tartandó Székelyföldi Kolbászfesztiválon. Az immár 17. kiadásához érkezett gasztronómiai rendezvény a látogatók számára is nyitott, a versenyidőt követően, 14 óra után humorprogram és koncert is lesz, illetve hagyományos disznóvágást is tartanak – számolt be a részletekről kedden Grüman Róbert.