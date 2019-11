Kolbászkedvelők hétvégéje

Hetven csapat regisztrált eddig, háromszékiek mellett Hargita és Maros megyéből érkező kolbásztöltők versengenek szombaton Sepsiszentgyörgyön a Vadász utcai sportcsarnokban tartandó Székelyföldi Kolbászfesztiválon. Az immár 17. kiadásához érkezett gasztronómiai rendezvény a látogatók számára is nyitott, a versenyidőt követően, 14 óra után humorprogram és koncert is lesz, illetve hagyományos disznóvágást is tartanak – számolt be a részletekről kedden Grüman Róbert.

A megyei tanács alelnöke kitért arra is, a rendezvény helyszínén mintegy háromezer érdeklődőt tudnak fogadni, a 10 lejes belépőjegyek megvásárolhatóak a főtéri turisztikai információs irodában. A sportcsarnok előtt felállított sátorban helyben sült kolbászt, húst kínálnak fogyasztásra, és arra is lesz lehetőség, hogy a látogatók friss kolbászt és egyéb készítményeket vásároljanak – ismertette Berszány Tibor. A fesztivált tíz éve támogató Bertis cég tulajdonosa kiemelte, Háromszéken nagy hagyománya van a kolbászfogyasztásnak, a helyiek főként sóval, borssal, fokhagymával és kevés pirospaprikával ízesítve készítik. Vállalkozásuk egy év alatt több mint 300 ezer kg kolbászféleséget értékesít a megyében, a fogyasztók jobbára a hagyományos ízvilágú termékeket keresik. Megjegyezte, jelenleg is forgalmaznak egy olyan terméket, amely a korábbi években lett fődíjas a kolbászfesztiválon, s amennyiben idén is készül hasonló, kiemelkedő minőségű kolbász, azt is szívesen gyártják majd.

A csapatok által készített kolbászokat népes zsűri bírálja el, Tóth Endre magyarországi mesterszakács mellett a Csabai Kolbászklub Egyesület alelnöke, Uhrin Sándor, Mădălina Santa, Oana Irina Coantă, Sikó-Barabási Sándor megyei főállatorvos, Könczei Csaba, a megyei mezőgazdasági igazgatóság vezetője, illetve Falvai János séf pontozza, kóstolja majd a készítményeket.