Sepsiillyefalva: helyére kerültek a hídgerendák

Speciális eszközökkel és mifelénk ritkán alkalmazott módszerrel pénteken helyére tették az illyefalvi Olt-híd kilenc hídgerendáját. Ezzel a több mint másfél éve kezdődött hídépítés fontos szakasza zárult le, a kivitelező és a megrendelő is arra számít, hogy a tél folyamán átadhatják a forgalomnak az átjárót.

Látszólag könnyedén, darabonként nem egészen egy óra alatt helyezték a megépített hídfőkre az egyenként 35 tonnás, 34 méter hosszú vasbeton gerendákat. Ehhez azonban nem csupán a Ploiești-en előregyártott elemek szállítását kellett megoldani (a Prahova-völgyén keresztül speciális nyergesvontatókkal négy órát tartott az éjszakai szállítás), hanem egy ötszáz tonnás emelődarura is szükség volt (ilyenből csak néhány van az országban).

Halmágyi Jenő, a kivitelező Valdek cég vezetője elmondta, hogy a kiváló minőségű előregyártott elemek azért tudtak zökkenőmentesen a helyükre kerülni, mert sikerült jól előkészíteni a munkálatot. Ebben a helyi önkormányzat is oroszlánrészt vállalt, a tervező, kivitelező és a hivatal között nagyon jó volt az együttműködés – mondta a cégvezető, aki szerint, ha minden jól megy, és az időjárás is kedvez, hamarosan a monolit vasbeton lemez is elkészülhet, és még a télen át tudják adni a hidat a forgalomnak.

Fodor Imre polgármester, aki maga is részt vett az eseményszámba menő pénteki munkálaton, elmondta: a közberuházásként megvalósított híd értéke végül eléri vagy akár meg is haladhatja majd az 1,1 millió eurót, amit teljes egészében a Nemzeti Fejlesztési Alapból állanak. A polgármester reméli, hogy a politikai bizonytalanság miatt bekövetkezett mintegy két hónapos finanszírozási késlekedés behozható, így nem csupán a híd átadása, hanem a kifizetések tekintetében is napirenden lesznek.

Mind a kivitelező képviselője, mind a polgármester hangsúlyozta, hogy egy különleges megoldásokat követelő hídépítés záró szakaszába érkeztek, hiszen az alapozástól kezdve a hídtest megépítésén át a mostani, illetve az elkövetkező munkálatoknál is speciális eszközöket, gépeket, Háromszéken eddig nem látott technológiákat alkalmaztak. Ugyanakkor a tavaly májusban elkezdett munkálat bizonytalanságai között szerepelt a munkaerőhiány, az építkezésben bevezetett új jogszabálykörnyezet, na meg a kormányválság.

Amint arról korábban beszámoltunk, Sepsiillyefalva önkormányzatának hét év várakozás után, 2017-ben az országos programhoz benyújtott pályázat nyomán nyílt lehetősége arra, hogy a régi Olt-híd helyett korszerű átjárót építtessen. A régi híd ugyanis a 2006-os áradások idején súlyosan megsérült, átmeneti megoldással csak időszakosan tudták használhatóvá tenni. A híd igen fontos a helyieknek, hiszen két falurészt köt össze, ugyanakkor a 33-as községi út részeként a 12-es országút és a 112-es megyei út között teremt kapcsolatot.