Maga a csoda a Puskás Aréna

A 67 ezer néző befogadására alkalmas multifunkcionális aréna Európa egyik legmodernebb ilyen jellegű létesítménye, amely nemcsak a magyar válogatottnak lesz méltó otthona, hanem tökéletes helyszíne lehet koncerteknek, konferenciáknak is. A Puskás Aréna egyfajta tisztelgés a korábbi Népstadion, a későbbi Puskás Ferenc Stadion történelme előtt, ugyanis a lebontott stadion egy részét felhasználták az építkezés során, megmaradt az egykori toronyépület, valamint az új komplexum motívumaiban, szerkezetében is megidézi a régi létesítményt.

– Az infrastrukturális fejlesztések csúcspontja ez a stadion. Elképzelem, mekkora örömet jelentene a szurkolóknak, ha a jövő évi Európa-bajnokságon a magyar válogatottnak szoríthatnának ebben a stadionban, ezért is reménykedem benne, hogy Marco Rossi csapata kivívja a szereplést a jövő évi tornán. Szeretném, ha néhány éven belül nemzetközi kupadöntőt rendezhetnénk az arénában, és hamarosan eljön az idő, amikor egy férfi Bajnokok Ligája-döntő rendezését is elnyerhetjük itt – mondta Csányi Sándor, az MLSZ elnöke.

Érdekességek az építkezésről

– 130 ezer köbméter beton, 19 ezer tonna betonacél, 12 ezer tonna gyártott acélszerkezet a stadion alapja

– 50 méter magas, 316 méter hosszúságú épületet kellett kivitelezni bruttó 208 ezer négyzetméteres alapterülettel

– 38 darab 40 méter magas oszlop adja a stadion szerkezetét, amihez közel 1600 cölöpöt kellett felállítani

– naponta ezren dolgoztak a létesítményen, ebből több mint hatszázan csak a szerkezetépítéssel foglalkoztak

– 556 parkolót, 27 felvonót, 974 vécét, 712 mosdót építettek

– két kitelepített betonkeverőgyár napi 1500 köbméter anyagot ömlesztet a különleges látványbetonelemekhez.

Érdekességek a stadionról

– az épület beépített alapterülete 60 703 négyzetméter

– az épület teljes alapterülete 208 010 négyzetméter

– az épület legmagasabb pontja 50,70 méter

– az épület legnagyobb szélessége 261,30 méter

– az épület legnagyobb hosszúsága 316,50 méter

– a tető mérete 57 142 négyzetméter

– a küzdőtér mérete kifutókkal együtt 11 150 négyzetméter

– a labdarúgópálya mérete 105×68 méter

– a stadion maximális befogadóképessége 67 155 fő

– a Sky boxok száma 80

– a parkolók száma 556

– 276 kerekesszékes néző + 276 kísérővel

– háromszintes lelátó (nézőtér)

– a nézőtér alapterülete 36 374 négyzetméter

– a nagy (112 négyzetméteres) kivetítők száma 4

– a képernyők száma 480.

Az épület tervezője Skardelli György építészmérnök, aki bevallása szerint kicsi korától fogva szereti a focit, és a Népstadionba is nemegyszer kilátogatott. Eredeti elképzelése az volt, hogy a régi stadionból lehetőleg minél több elemet tartson meg, de végül a statikai mérések ezeket a terveket nem tették lehetővé. Akik viszont a régi stadiont jól ismerték, az újban is felfedezhetik azokat a tartóoszlopokat, amelyek a Népstadiont jellemezték. „Soha nem gondoltam volna, hogy a magyar nemzeti stadiont tervezhetem, óriási büszkeséggel tölt el, hogy megkaptam ezt a lehetőséget, ráadásul nagyon erősen kötődtem a régi létesítményhez, rengeteg emlékem fűződik hozzá, ez is különlegessé tette a feladatomat” – nyilatkozta az Ybl Miklós-díjas építészmérnök.