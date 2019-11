Kenőpénzt adott a bank

A banktisztviselők azt állítják: az országos egészségbiztosítási pénztár több alkalmazottjának is ajándékokat adtak pusztán azért, hogy az állam hamarabb megtérítse a betegszabadságon levő alkalmazottak táppénzét a banknak, ahol most belső kivizsgálást rendeltek el. Az önfeljelentésről a Profit hírportál tudósított, de részleteket nem közölt. Az egészségbiztosítót hivatalosan nem értesítették az esetről, az intézmény szóvivője, Mihaela Tănase azonban elmondta, hogy a betegszabadságokat a megyei, nem az országos pénztár fizeti. A költségvetést ugyan központilag állítják össze, de a megyei pénztárak igénylése szerint, amelyek előre nem tudhatják, hogy mennyi betegszabadság lesz. 2017-ben 7 millió volt, 2018-ban 7,6–7,7 millió, az idei számok még nem ismertek. A betegszabadságokat előbb a munkaadó fizeti ki, és kéri az összeg megtérítését, az állam azonban mindig késve törleszt, ezért a cégek be szokták perelni.