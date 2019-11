Labdarúgásra alkalmas időben, nagyszerű gyepen lépett pályára a kézdivásárhelyi csapat az újonc moldvai együttes ellen. A papíron esélyesebbnek tartott FC Ozana Târgu Neamț jól kezdett, az első gólhelyzetet is a vendégek jegyezhették, Ionuț Furtună távoli lövése okozott gondot a bizonytalanul és későre vetődő Gabriel Bunduc kapusnak.

Az első negyedórában a Daniel Zavate irányította labdarúgók akarata érvényesült, viszont a felső-háromszéki csapat fokozatosan átvette a kezdeményezést, többet birtokolta a labdát és jóval aktívabb volt támadásban. A házigazdák először Bogdan Cîrstian révén veszélyeztettek, azonban a hátvéd lövése kevéssel a jobb alsó mellé ment, majd a 25. percben az egyre jobb formába lendülő Alin Babei beverekedte magát a tizenhatos területre, viszont Andrei Bălan bravúrral hárított.

A vendégek kénytelenek voltak csak a védekezésre koncentrálni, a mezőnyfölényben játszó hazai csapat egyáltalán nem engedte Bunduc közelébe a támadókat. Az első félidőben hiába támadott többet és dolgozott ki több lehetőséget a céhes városbeli csapat, a befejezésnél rendre pontatlanok voltak, előbb Răzvan Damian lövésénél védett a kapus, majd Emanuel Popa fejelt jó helyzetből kapu fölé, így a vendégek a szünetig megúszták kapott gól nélkül.

A Kézdivásárhelyi SE kiválóan kezdte a második játékrészt, a 47. percben a vezetést is megszerezte, ugyanis Babei a bal oldalon három védőt kicselezve betört a tizenhatos területre, majd a kapus mellett könnyedén a kapu bal felébe lőtt (1–0). A megérdemelt gólszerzés után hibáztak a házigazdák védelemben, így az 54. percben a vendégek kiegyenlítettek, hiszen a kék-fehér mezesek egy szöglet után nem tudtak tisztázni, a labda Radu Miron közelébe pattant, aki fordulatból a hálóba pöckölte a labdát (1–1).

A folytatásban is a házigazdák akarata érvényesült, a 68. percben pedig megérdemelten szerezték meg második góljukat: Babei ezúttal az előkészítő szerepet vállalta magára, a támadó passzát Emanuel Popa a védők mögül kiugorva a kapus lábai között a hálóba gurított (2–1). A felső-háromszéki gárda a későbbiekben tovább növelhette volna előnyét, de Gáll Attila szabadrúgása a keresztlécről pattant vissza.

A hajrában nem forgott veszélyben a kézdivásárhelyi győzelem annak ellenére sem, hogy Nicolae Păun megkapta a má­sodik sárga lapját is, így csapata a 84. perctől emberhátrányban játszott. A 90. percben Alexandru Zaharia és Pakucs Norbert ütközése miatt közel tíz percet hosszabbított a játékvezető, végül a házigazdák megérdemelten ünnepelhették idénybeli második sikerüket.

„Már az első félidőben gólt szerezhettünk volna, a szünet után jól kezdtünk, majd megnehezítettük a saját feladatunkat, hiszen betaláltunk, viszont nem sokkal később érkezett is rá a válasz. Úgy gondolom, hogy a kapusteljesítmény lehetett volna jobb is, mivel a gólt megelőzően rosszul jött ki a kapuból, a ráadásban pedig kiejtette a labdát a kezéből, de szerencsére nem vesztettünk emiatt pontokat. Örülök az eredménynek és a fiúk teljesítményének, nagy szükségünk volt a három pontra. Bízom benne, hogy a hátralévő két mérkőzésen is jól szerepelünk, a sereghajtó Pașcani ellen egyértelműen a győzelem a célunk, valamint a jó formában játszó Ceahlăul Piatra Neamț otthonában is a lehető legjobb eredményre hajtunk. A sérülések miatt a kispadunk rövid, és többnyire fiatal labdarúgókat tudok becserélni, ráadásul a következő mérkőzésen Păun sem játszhat eltiltás miatt. Remélem, a visszavágó-sorozat jobban sikerül, biztos vagyok benne, hogy a harmadosztályban maradunk” – nyilatkozta Gazda József játékos-edző.

3. Liga, 1. csoport, 13. forduló: Kézdivásárhelyi SE–FC Ozana Târgu Neamț 2–1 (0–0).

Kézdivásárhely, Sinkovits Stadion, mintegy 200 néző. Vezette: Denis Andrei Crețu (Botoșani). KSE: Bunduc – Gáll, Tankó, Damian, Cîrstian (Orosz, 73.) – Păun, Gazda, Pakucs (Bandi, 90+5.) – Gajdó, E. Popa, Babei (Fozocoș, 88.). Edző: Vasile Gherghe. Ozana: Bălan – Rusu, Miron, Huțanu, Hodorogea (Vavrița, 64.) – M. Popa, Șerban, Asăvoaei (Iacoboae, 46.) – Furtună, Mercaș (Ungureașu, 46.), Zaharia. Edző: Daniel Zavate. Gólszerzők: Babei (47.), E. Popa (68.), illetve Miron (54.). Sárga lap: Păun (74., 84.), illetve Bălan (40.), Iacoboae (70.), Miron (74.). Kiállítva: Păun (84.).

További eredmények: Bákói MSK–Foresta Suceava 0–1, Hușana Huși–Bákói Aerostar 1–2, Șomuz Fălticeni–Galaci U 1–1, Bucovina Rădăuți–Pașcani 7–0, Sporting Liești–Ceahlăul Piatra Neamț 1–1, Galaci Oțelul–FC Botoșani II. 1–1, Știința Miroslava–Focșani 2–1.

A rangsor:

1. Aerostar 12 0 1 34–8 36

2. Ceahlăul 9 2 2 31–9 29

3. Suceava 9 2 2 36–16 29

4. Rădăuţi 9 1 3 32–9 28

5. Oţelul 8 2 3 20–16 22

6. Focşani 6 3 4 17–13 21

7. Ozana 6 2 5 25–17 20

8. Miroslava 6 2 5 24–19 20

9. Botoşani 4 4 5 22–24 16

10. Fălticeni 3 5 5 15–21 14

11. Huşi 4 1 8 14–21 13

12. KSE 2 5 6 11–19 11

13. Galac 2 4 7 14–22 10

14. Lieşti 2 4 7 9–23 10

15. Bákó 2 3 8 5–18 9

16. Paşcani 0 0 13 10–64 0

A 14. forduló (november 22–23.): Bákói Aerostar–Focșani, FC Botoșani II.–Știința Miroslava, FC Ozana Târgu Neamț–Galaci Oțelul, Ceahlăul Piatra Neamț–Kézdivásárhelyi SE, Pașcani–Sporting Liești, Galaci U–Bucovina Rădăuți, Foresta Suceava–Șomuz Fălticeni, Hușana Huși–Bákói MSK.