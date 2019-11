Az első félidőben Szlovákia ráijesztett a világbajnoki ezüstérmes együttesre, amely azonban a szünet után még nagyobb nyomást gyakorolva könnyedén fordított. Ez az eredmény azt jelenti, hogy kedden a walesi–magyar mérkőzés győztese csoportmásodikként kijut a részben budapesti és bukaresti rendezésű Eb-re, döntetlen esetén viszont még a szlovákok is révbe érhetnek, ha a zárókörben hazai pályán legyőzik a sereghajtó azeri csapatot.

A cardiffi döntetlen csak abban az esetben jelentene Eb-részvételt a magyarok számára, ha az azeri gárda meglepetésre legalább pontot szerezne a szlovákok vendégeként. Wales a begyűjtött három ponttal a szlovákokat megelőzve feljött a harmadik helyre, egyúttal hátrányuk egy pontra csökkent a második magyarokkal szemben. A kedden 21.45-kor kezdődő Wales–Magyarország Eb-selejtezőt az M4 Sport élőben közvetíti.

A németek 4–0-ra győztek a vendég fehéroroszok ellen, míg a hollandok Észak-Írországban elért gól nélküli döntetlennel váltak biztos résztvevővé. Ausztria hazai pályán az észak-macedóniaiak felett aratott diadallal jutott ki az Eb-re, amellyel egyben az is eldőlt, hogy a román csapat pótselejtezőt játszhat majd márciusban.

A német válogatott kijutásával az is eldőlt, hogy ha a magyarok is kivívják a részvételt, akkor a két csapat azonos négyesben szerepel majd az Európa-bajnokságon. Ha ez kedden megvalósul, akkor a november 30-i csoportsorsoláson derül ki, melyik gárda játszhatja mindhárom meccsét hazai pályán. Amennyiben Marco Rossi együttese pótselejtezőre kényszerül, akkor a németek mindhárom alkalommal Münchenben lépnek pályára.

A svéd válogatott két góllal győzött Bukarestben, és már biztos Eb-résztvevőnek vallhatja magát, valamint a skandinávok a magyar válogatottnak is szívességet tettek. Svédország romániai győzelme ugyanis egyben azt is jelenti, hogy ha a magyar labdarúgó-válogatott kedden nem nyer Walesben, és nem szerzi meg a továbbjutást érő második helyet, a Nemzetek Ligájában elért eredménye alapján márciusban így is pótselejtezőt játszhat.

Románia győzelmi kényszerben játszott Svédország ellen a Nemzeti Arénában. Cosmin Contra két csatárral, támadó szellemben küldte pályára csapatát, viszont már az első percekben kiderült, hogy nem működik a rendszer, a skandinávok uralták a középpályát, majd a 18. percben Adrian Rus rossz helyezkedését kihasználva Emil Forsberg beadását Marcus Berg fejelte Tătărușanu fölött a kapuba. A folytatásban is a vendégek irányították a mérkőzést, sőt, a 34. percben megduplázták előnyüket: a román védelem ismét hibázott, így Robin Quaison laposan a hálóba lőhetett.

A második félidőben a házigazdák többet birtokolták a labdát, a svédek fegyelmezetten védekeztek és ellentámadásokra rendezkedtek be, a 71. percben pedig harmadszor is eredményesek lehettek volna, viszont a labda a kereszt­lécen csattant. A mérkőzés mindkét félidőben rövid ideig félbeszakadt, mivel a román szurkolók pirotechnikai eszközöket használták, illetve rasszista megnyilvánulásokat tettek, ezért a szövetség várhatóan újabb büntetést kap majd.

Románia ma 21.45-től a csoportelső Spanyolország vendégeként tét nélküli mérkőzésen zárja a selejtezősorozatot. A mérkőzést a Pro TV élőben közvetíti. A selejtezőben elbukott román válogatottnak még mindig maradt egy lehetősége, hogy kijusson az Európa-bajnokságra, méghozzá a Nemzetek Ligája rájátszásában.

Eredmények, 9. forduló: * C-csoport: Észak-Írország–Hollandia 0–0, Németország–Fehéroroszország 4–0 (gólszerzők: Ginter 41., Goretzka 49., Kroos 55., 83.) * D-csoport: Svájc–Georgia 1–0 (gsz.: Itten 77.), Dánia–Gibraltár 6–0 (gsz.: Skov 12., 65., Gytkjaer 47., Braithwaite 51., Eriksen 85., 90+4.) * E-csoport: Horvátország–Szlovákia 3–1 (gsz.: Vlašić 56., Petković 60., Perišić 74., illetve Bozenik 32.), Azerbajdzsán–Wales 0–2 (gsz.: Moore 10., Wilson 34.) * F-csoport: Spanyolország–Málta 7–0 (gsz.: Morata 24., Cazorla 41., Torres 62., Sarabia 63., Olmo 69., Moreno 71., Navas 86.), Románia–Svédország 0–2 (gsz.: Berg 18., Quaison 34.), Norvégia–Feröer-szigetek 4–0 (gsz.: Reginiussen 4., Fossum 8., Sorloth 62., 65.) * G-csoport: Izrael–Lengyelország 1–2 (gsz.: Dabbur 88., illetve Krychowiak 4., Piatek 54.), Ausztria–Észak-Macedónia 2–1 (gsz.: Alaba 7., Lainer 48., illetve Stojanovski 90+3.), Szlovénia–Lettország 1–0 (gsz.: Tarasovs 53. – öngól) * I-csoport: San Marino–Kazahsztán 1–3 (gsz.: Bernardi 77., illetve Zajnutgyinov 6., Szujumbajev 23., Scsetkin 27.), Oroszország–Belgium 1–4 (gsz.: Dzsikija 79., illetve T. Hazard 19., E. Hazard 33., 40., Lukaku 72.), Ciprus–Skócia 1–2 (gsz.: Efrem 47., illetve Christie 12., McGinn 53.) * J-csoport: Bosznia-Hercegovina–Olaszország 0–3 (gsz.: Acerbi 21., Insigne 37., Belotti 52.), Finnország–Liechtenstein 3–0 (gsz.: Tuominen 21., Pukki 64. – tizenegyesből, 75.), Örményország–Görögország 0–1 (gsz.: Limniosz 34.). (miska)



Hațegan vezeti a walesi–magyar mérkőzést

A 39 éves orvos eddig sem a magyar válogatottnak, sem magyar klubcsapatnak nem dirigált még mérkőzést, ő vezette viszont 2017 szeptemberében a hazai győzelemmel zárult Wales–Ausztria világbajnoki selejtezőt (1–0). Klubszinten az angol bajnokságban szereplő walesi csapat, a Swansea Napoli ellen idegenben 3–1-re elvesztett BL-csoportmeccsén működött közre 2014 februárjában. Az Aradon született játékvezető az Eb-selejtezők során eddig a Belgium–Oroszország (3–1) és a Törökország–Albánia (1–0) találkozót, a Bajnokok Ligája mostani szezonjában pedig a Dortmund–Barcelona (0–0) és az Ajax–Chelsea (0–1) mérkőzést dirigálta.