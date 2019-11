Rendkívüli baleset történt szombat este Hargita megyében: elütött egy medvét egy személygépkocsi Parajd és Szováta között, Sásverésen. Személyi sérülés nem történt, de a jármű jelentősen megrongálódott, és egyik utasa – egy gyermek – pánikrohamot kapott. A nagyvad azonban súlyosan megsebesült – három lába is eltört –, de a hatóságok több mint húsz órán át nem hoztak döntést arról, hogy mi történjen vele. A helyiek nem merték vállalni kilövése felelősségét, a minisztérium pedig csak tegnap délben adta meg az engedélyt.

Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke tegnap telefonon értesítette Costel Alexe illetékes minisztert, aki azt mondta, félretájékoztatták az ügyben, de azonnal intézkednek, hogy kiadják a kilövési engedélyt. Röviddel ezután megkapta a vadásztársulás az engedélyt és kilőtték a medvét.

Az állat még az úttesten szenvedett, de a felelősséghárítás már javában zajlott. A környezetvédelmi miniszter azt nyilatkozta, hogy a 2010/323-as kormányhatározat lehetőséget biztosít a helyi illetékeseknek, hogy ilyen esetekben felmérjék az állat egészségi állapotát, és ennek függvényében eldöntsék, miként járnak el, nem lett volna szükség a minisztériumhoz fordulni. A miniszter azt mondja, bár a medvét szombat este gázolta el az autó, a szaktárcához csak vasárnap 11 órakor érkezett meg az állat kilövésére vonatkozó igénylés, és 12 órakor kiállították a kilövési engedélyt. Borboly Csaba ellenben a Maszolnak azt nyilatkozta: „Nem írja sehol, hogy baj esetén ki lehet lőni a medvét. Egy szigorúan védett fajról van szó. Ha valaki kilőtte volna az este, akkor eljárást indítottak volna ellene. A miniszter mondja meg, hogy hol írja, hogy derogálás nélkül be lehet avatkozni. Nemrégiben egy hajtásban a medve Besztercén egy vadászra támadott. Önvédelemből lelőtte. Eljárást indítottak ellene orvvadászat gyanújával. Ez is hasonló eset.”

A medve agóniája egyébként azért is húzódott el ennyire, mert a helyszínre riasztott állatorvosnak nem volt altatószere, és egy másik állatorvost küldtek a szenvedő állathoz – számolt be a Mediafaxnak a nap folyamán a környezetvédelmi miniszter. A szakember megállapította, hogy a nagyvad sérülései nagyon súlyosak. Ezért döntöttek az elaltatása és kilövése mellett. A Hargita megyei állategészségügyi igazgatóság vezetője, Ladó Zsolt szerint az állatnak három lába is eltört a balesetben, így nem tudott volna életben maradni az erdőben. A megyei környezetvédelmi őrség főfelügyelője, Balla Izabella azt mondta, vasárnap 10.30-kor kapták meg a medve kilövésére vonatkozó igénylést a Nagyküküllő Vadász- és Sporthorgász-egyesülettől, amit az általa vezetett intézmény és a környezetvédelmi ügynökség is kedvezően véleményezett, majd a környezetvédelmi minisztérium jóváhagyta a nagyvad kilövését.