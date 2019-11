Gazdag nap a szegényekért

Az első gyülekezőt szombat este, éjfél előtt negyedórával hirdették meg azoknak, akik szendvicskészítésre vállalkoztak. Ki az alvásról, ki a szórakozásról mondott le, és az éjszakai harapnivaló – tea és pokrócok kíséretében – rögtön ki is került az utcára. Hajnali fél négykor már több hozzáértést követelő feladatra, tésztasütésre gyülekeztek a máltaisok, a friss süteményekkel kora reggel lepték meg a hajléktalanszálló lakóit, a Szent József-templomban megtartott első mise után pedig a Zathureczky Berta Idősotthon magányos öregjeinek vittek a szeretettel összeállított finomságokból – és hogy még szebb legyen a nap, kisebb ünnepséget is rendeztek énekléssel. Ellátogattak a megyei kórházba is, azoknak a betegeknek vittek kisebb, de igen hasznos, egyebek között tisztálkodási eszközöket is tartalmazó csomagokat, akik híján voltak az efféléknek. Közben a hajléktalanszállónál is rendhagyó program volt: szabadtéri szentmise a nemrég épült pavilonban, közös ebéd, és sakk-, illetve malomtáblafestés.

A legvidámabb program kora délutánra esett: az állami gondozásban nevelkedő, hátrányos helyzetű vagy nagycsaládban élő gyermekek számára ugróiskolát és más játékokat tartottak az Erzsébet parkban. Utána a máltaisok és védenceik újabb szentmisén vettek részt a Krisztus Király-templomban, filmet vetítettek a hajléktalanoknak, este kilenckor pedig a főtéren énekszóval fogadták a sapkát, sálat, kesztyűt és plüssjátékokat ajándékozó helybelieket. A nap szendvics­gyártással és az adományok átadásra való előkészítésével zárult. A tevékenységeket irányító Székely Róbert, a szeretetszolgálat sepsiszentgyörgyi szervezetének vezetője elmondta: ezen a napon közel 60 idősebb és fiatalabb önkéntes kapcsolódott be a munkába, amelynek megvannak a maga örömei. Az egyik nagy elégtételük az, hogy jelentősen lecsökkent a hajléktalanok száma Sepsiszentgyörgyön: míg tavaly 45 körül mozgott, 17 személyt vissza tudtak kapcsolni a társadalomba, így az előttünk álló télen 25–30 éjszakai lakóra számítanak. Teendőik azonban nem fogynak, hiszen nélkülözők mindig vannak, a szeretetszolgálat tehát az utánpótlásra is figyel: jelenleg hét gyermekcsoportnak próbálják a másokról való gondoskodás szellemiségét átadni, és továbbra is szívesen fogadnak minden segítséget.