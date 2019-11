Magyarországot Szentes, Kistarcsa, Gádoros, Szeged, Csanádapáca, Csokonyavisonta, Bálványos és Beregsurány képviselte. Valamennyi csapat visszatérő, Gádoros nagyközséget, Torja egyik testvértelepülését Szi­lágyi Tibor nemrég megválasztott polgármesterrel teljesen új, fiatal csapat képviselte. Romániából a Prahova megyei Brebu, Háromszékről pedig Torja, Előpatak és a Nemzetközi Rendőrszövetség Kovászna megyei szervezete volt jelen. A csapatok több mint felét az illető település polgármestere is elkísérte.

Péntek délután szokás szerint a Vár vendéglőben mutatkoztak be a csapatok hagyományos népviseletben, ismertették településüket, és itt volt a sorshúzás is. Szombaton 8 órakor felvonultak, élükön a brebui zenekarral, a településükre jellemző népviseletben és jelképeikkel, majd a hivatalos megnyitó után megkezdődött a verseny, feláldozták a sertéseket hagyományosan, áramütéssel vagy lövéssel. A vágást, perzselést és tisztítást követően minden csapat egy-egy fél sertést dolgozott fel, a rendelkezésükre álló négy óra alatt finomabbnál finomabb ínyencségeket készítettek. A rendezvény zenei aláfestéséről a sepsiszentgyörgyi Inkognito zenekar gondoskodott.

Amíg elkészültek a finomságok, a csapatok az otthonról hozott hidegtálakat, pékárut, pálinkát és bort kínálták a közönségnek. A veteránoknak számítók már nemcsak a kötelező három terméket mutatták be, hanem nyolcat-kilencet is. A fesztiválon elkészített ínyencfalatokat szakemberekből álló zsűri – vitéz Komlósi Mihály, a Vitézi Rend kulturális székkapitánya, Bene László lemhényi mesterszakács, a Szabadtéri Fehérasztal Lovagrend tagja és Hatos Mihály altorjai plébános, a torjai huszárok tábori lelkésze – értékelte és pontozta. Minden csapatot különféle kategóriában serleggel, dísz­oklevéllel és éremmel díjaztak. Az idei fesztivál éjszakába nyúló díszvacsorával ért véget.

Daragus Attila elmondta: a 14. kiadásához ért rendezvény a barátság fesztiválja, most is jó hangulatban zajlott, soha nem volt nézeteltérés vagy szóváltás a román és a magyar résztvevők között, és így van rendjén. A főszervező azt is hangsúlyozta, hogy a rendezvény ideje alatt egyetlen kocsit sem törtek össze a medvék, nem zavarták meg a fesztivált. Kérdésünkre, hogy jövőben februárban vagy novemberben tartják, a válasz nem volt egyértelmű, hiszen a pestis terjedése miatt könnyen megeshet, hogy februárban ismét tiltás lesz, de mivel már hagyománya van, novemberben mindenképpen sor kerül rá.