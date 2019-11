Talicska a horgászcuccok könnyű szállításához /X/

Egy talicska könnyebbséget jelenthet tehát a kipakolás és a horgászhely megközelítése során, de ugyanúgy jó szolgálatot tehet a nap végén, amikor vissza kell menni az autóhoz. Nem beszélve arról, mennyi vesződséget és bosszúságot segíthet megspórolni.

Jelen cikkünkben tehát a horgász talicska hasznosságát és a legfontosabb előnyeit igyekszünk kiemelni, emellett pedig hasznos tippeket is adunk a megfelelő talicska kiválasztásához.

Miért van szükség talicskára a horgászathoz?

A legtöbb horgászatra alkalmas vízterületnél nem megoldható, hogy az autóval közvetlenül a horgászhelyünk mellett tudjunk parkolni. Pedig értelemszerűen ez volna a legkönnyebb megoldás, mert csak néhány méterre kellene kipakolnunk mindent.

Sok esetben azonban több száz méteres távolságot is meg kell tennünk a teljes felszereléssel. Ebbe pedig beletartoznak a horgászbotok, a merítőháló, a különféle dézsák és vödrök, a szerelékes doboz, az etetőanyagok és a csali is. A magunknak bekészített ételről, italról és ruházatról már nem is beszélve.

Ha mindezt egyben akarjuk becipelni a helyünkre, akkor úgy fogunk kinézni, akár a málhás lovak. A Damil.hu-nál kapható talicska ezt a terhet veszi le szó szerint a vállunkról.

Milyen előnyöket kínál egy horgász talicska?

A horgász talicskára ugyanis csak szép gondosan rá kell pakolnunk a holmikat a parkolóban, és már indulhatunk is a horgászhelyünkre. Közben a felszerelés mázsás súlya nem a hátunkat nyomja, hanem kerekeken gurul mögöttünk.

Egy horgász talicska legnagyobb előnye tehát a kényelem, mert nagyságrendekkel könnyebb módját kínálja a horgásztó megközelítésének. Ehhez még hozzá vehetjük azt a megspórolt időt is, amit a csak több forduló árán becipelt táskák és batyuk miatt egyébként elveszítenénk.

Mire figyeljünk oda a talicska választása során?

A horgász talicska vásárlása előtt mindenképp legyünk tisztában azzal, hogy milyen méretekkel rendelkezik az autónk. Oda ugyanis mindenképpen be kell férnie, még szállítási módban is. Vegyünk tehát elő mérőszalagot, és ellenőrizzük le alaposan a csomagtartó kapacitását.

Egyúttal azt is érdemes jól átgondolnunk, hogy jellemzően mekkora batyuval indulunk neki egy-egy horgászatnak. Ha rendszerint magunkkal visszük a fél házat is, akkor bizony a nagyobb méretekkel és terhelhetőséggel rendelkező változatra lesz szükségünk.

Ha nem feltétlenül visszük túlzásba a cipekedést egy-egy hétvégi peca alkalmával, akkor elegendő lehet egy normál kapacitású talicska is. (X)