Nehezen bírod a változékony időjárást? Így védd a szervezeted! /X/

Ebben az évben különösen változékony ősz köszöntött ránk, szinte 2-3 naponta ugrált a hőmérő higanyszála, és le kellett cserélnünk a kabátot pólóra. Nem csoda, ha ez a te szervezeted is megviselte. Mégis mit tehetsz, hogy jobban bírd a változó időjárást?

Figyeljünk az alapokra!

A változékony időben sokakat gyötör fejfájás, rossz közérzet, gyengeség, ráadásul az immunrendszerünk is fokozott igénybevételnek van kitéve, hiszen a vírusok és baktériumok ellen nehezített terepen kell küzdenie.

Aranyszabály, hogy figyeljünk oda a fokozott folyadékbevitelre, hiszen ezzel akár a fejfájást is csökkenthetjük, megelőzhetjük, és sejtjeink is jobban bírják a kihívásokat, ha megfelelő a szervezet folyadék utánpótlása.

Még ha szép napsütésre is ébredünk, öltözzünk rétegesen. Inkább legyen kéznél egy plusz pulóver, vagy vékony sál, ha fázunk, semmint dideregve kelljen átvészelnünk a napot vagy a hazautat.

Természetesen ezek mellett arra is oda kell figyelnünk, hogy megfelelő vitaminokkal is támogassuk az immunrendszerünk. Ha belegondolunk, milyen sokféle vitaminra van szükségünk, már a beszerzés gondolatába is belefáradhatunk, de szerencsére nem kell egyesével megvásárolnunk az összes szükséges vitamint. Ehelyett választhatunk olyan multivitamint, amely minden szükséges vitamint tartalmaz.

Milyen multivitamint válasszunk?

Sajnos hiába vezet minket a legjobb szándék, nem minden multivitamin egyforma. Beleeshetünk abba a hibába, hogy keresünk egy jó árú multivitamint, amelyből azonban vagy nem szívódnak fel a szükséges hatóanyagok, vagy eleve csak kis mennyiségben tartalmazza a szükséges vitaminokat.

Ezért érdemes alaposan átböngészni vásárláskor a multivitamin készítmények címkéit, összevetni a hatóanyag tartalmat és ez alapján választani.

Ha látjuk, hogy széles spektrumban tartalmazza a készítmény a szükséges vitaminokat, nyomelemeket, akkor már jó úton vagyunk. Ezt követően már csak arról kell megbizonyosodnunk, hogy ezek a vitaminok tényleg el is jussanak oda, ahol igazán szükségünk van rá, a sejtjeinkhez.

Új generációs multivitaminnal még könnyebb a szervezet támogatása!

A hagyományos táplálékkiegészítők csak korlátozott mértékben szívódnak fel a szervezetbe, ami azt is jelenti, hogy korlátozott a hatásuk. Ha azonban egy új gyártási módszerrel sikerül megnövelni a hatóanyagok felszívódását, akkor a multivitamin hatékonysága is megnő.

A LipoCellTech™ kutatócégnek pontosan erre sikerült megoldást találnia, amikor kidolgoztak egy olyan speciális technológiát, ami különbözik a többi étrend-kiegészítő gyártási folyamatától.

Elérték azt, hogy a tápanyagok felszívódása a testbe sokkal magasabb legyen, és ezt a magasabb szervezetbe történő felszívódást tudományos kutatás is igazolta. Ez a módszer nemcsak a hatékonyabb felszívódást biztosítja, hanem megőrzi a hatóanyag sértetlenségét.

A LipoCellTech™ cég Vitamunda MULTI multivitamin terméke 18-féle értékes összetevőt tartalmaz, mindezt a liposzómás kivitelnek köszönhetően rendkívül magas felszívódással.

Ez a készítmény már itthon is elérhető, a csaknem 100%-ban természetes anyagokból készült multivitamint, a Vitamunda MULTI-t már mi is kipróbálhatjuk. (X)