Hogyan lehet tökéletes a szilveszteri buli? /X/

Minden évben eljön a december 31-e, amikor a barátaink vagy családtagjaink körében megünnepljük, hogy átlépünk a következő évbe. Ahhoz, hogy egy buli tökéletesen sikerüljön, három fontos dologról kell mindenképp gondoskodni: a kellékről, a zenéről és a programokról. Ha megfogadod a tanácsainkat, olyan tökéletesen fog sikerülni a parti, hogy még jövőre is erről beszél mindenki, aki ott volt!

Kiegészítők és dekoráció

Egyetlen buli sem lehet tökéletes lufik, füzérek és vicces kiegészítők nélkül! Világítós napszemüveg azoknak, akik a városban akarják tölteni a szilvesztert, szerpentin spray azoknak, akik már unják a konfettit. A dudákról sem lehet persze megfeledkezni, azok nélkül nem lehet ünnepelni! A Lufipark szilveszteri termékek kínálatában mindent megtalálhatsz!

A buli alapja: a zene

Egy jó bulinak a legfontosabb eleme a jó zene. Ez nagyban befolyásolja az alaphangulatot. A vendégeid összetétele alapján válogasd a számokat, figyelj oda, hogy a listán mindenki kedvence szerepeljen. Ha nagy táncolást is tervezel, akkor az a legcélszerűbb, ha az év slágereit gyűjtöd össze!

A buli még hangulatosabb lehet, ha zenészeket vagy dj-t hívtok, ez persze csak egy nagyobb buli esetében éri meg!

Néhány játék ötlet

Szilveszterre mindenkinek megvannak a maga hagyományai és szokásai programok terén. Ezek a játékok feldobhatják a hangulatot, mielőtt elkezdődik a nagy ivászattal egybekötött táncolás!

-Egyszer volt, hol nem volt..

Egy rövid történet írása vicces program lehet minden korosztály számára. A játék menete egészen egyszerű: vegyetek elő egy papírt és egy tollat! Valaki írja meg a történet első néhány mondatát, majd hajtsa be a papírt, hogy ne látszódjon, mit is írt. A következő személy írjon hozzá egy újabb mondatot, majd megint hajtsa be úgy a papírt, hogy ne látszódhasson mit írt. Ezt folytassátok addig, amíg mindenki írt egy mondatot! Végül hajtogassátok ki és olvassátok fel! Hogy a történetnek legyen eleje és vége, abban egyezzetek meg, ki vagy mi a sztori főszereplője!

- Bang!

Alkossatok egy kört, valaki pedig álljon a kör közepére. Aki középen áll, alkosson a kezeiből pisztolyt, és mondjon egy kategóriát, pl. Film címek! Ezután véletlenszerűen “lőjön le “ valakit. Neki le kell guggolni, míg a két mellette állónak el kell kezdenie sorolni ebben az esetben a filmcímeket. A két ember egyszerre beszél, s aki tovább bírja egy szusszal, az győz és áll be a kör közepébe.

- A jól ismert ivós játék

Ezt a játékot úgy gondoljuk, mindenki ismeri. Nem nehéz a játék szabály, és bármelyik korosztály játszhatja. Ha gyerekeket is szeretnétek bevonni, akkor az alkoholos italok helyett játsszatok feles pohárba töltött gyerekpezsgővel!

Amíg várjátok az éjfélt, üljetek le egy körbe, majd egymás után mindenki mondjon magáról egy igaz mondatot. Akire szintén igaz a mondat, annak innia kell! (X)