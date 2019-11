Lakásillatosítás profi kezekben /X/

Spóroljunk a fűtésszámlán!

Minden helyiségnek önmagában is van karaktere és illata. A könyvek utánozhatatlan aromája, az öblítőnk illata, a kedvenc parfümünk mind a levegőben terjengenek. Ha viszont tudatosan is illatosítunk, azzal sokat nyerhetünk. Még akár anyagi értelemben is.

Ha megfelelően választjuk meg a helyiség illatát, akkor az akár a hőérzetünkön is javíthat. Nyugodtan tarthatjuk 3-4 fokkal is alacsonyabban a helyiség hőmérsékletét – nem fogjuk úgy érezni, hogy kellemetlen kidugni az orrunkat a takaró alól.

Illatok az egészség szolgálatában

A jól kiválasztott illat pozitív hatással lehet a hangulatunkra, és akár a téli depresszió legyőzésében is segíthet. A megfázással és influenzával terhelt időszakban egyes illóolajok a levegő tisztítását és a fertőzések terjedésének megállítását is segíthetik. Ha megfelelő eszközzel, például ultrahangos illat diffúzorral vagy katalitikus lámpával juttatjuk a levegőbe az illóolajokat, mesterséges anyagok felhasználása nélkül teremthetünk egészségesebb környezetet.

Fontos, hogy az illóolajokból és keverékekből minél jobb minőségűeket válasszunk. Keressük a lehető legtermészetesebb megoldásokat. Szobaillatosításban sem érdemes kompromisszumot kötni. Sőt! A lakóterünk illatosítására szolgáló anyagokat is ugyanolyan gondossággal kell megválasztani, mintha parfümöt keresnénk.

Egyszerű és összetett illatok

Az egyszerű illatok mindig kellemesek. Az átható levendula vagy eukaliptusz illat hosszú távon kellemetlen is lehet. Ha viszont az illatok egy megfelelő kreáció részei, mindig annyit és úgy érzünk belőlük, hogy az kellemes és hangulatos legyen.

Pszichológiai trükk

A lakóhely illatosítása mellet az autók és a nyilvános terek is kaphatnak saját illatot. A megfelelő aromákat sok bolt tulajdonosa már most is használja. Egy kellemes illat kedvet csinál a vásárláshoz és ahhoz is, hogy sok időt töltsünk az adott helyen. (X)